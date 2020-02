Wethouder over beplanting Neude: ‘Een boom in een bak is geen echte boom’

De gemeente ziet niks in het voorstel van ondernemers om bomen in verplaatsbare bakken te plaatsen op de Neude. Volgens wethouder Kees Diepeveen moeten de bomen de grond in. Het groen op het bekende stadsplein werd donderdag weer besproken in de gemeenteraad.

Sinds de gemeente het plan om de Neude groener te maken heeft gepresenteerd zijn er allerlei beren op de weg verschenen. Zo zou er niet genoeg ruimte overblijven voor evenementen en werd er PFAS in de grond ontdekt.

Donderdagavond vroegen verschillende politieke partijen naar de huidige stand van zaken. Want niet alle ondernemers aan het plein zijn blij met de bomen.

Wethouder Kees Diepeveen zei dat er rekening is gehouden met de wensen van horecaondernemers en evenementenorganisatoren en dat zij ook betrokken zijn geweest bij het plan. “Zo is de precieze positionering van een boom op het terras van café de Beurs aangepast zodat deze horecaondernemer twee grote parasols kan plaatsen bij één van de nieuwe bomen.”

Daarnaast zijn nog een aantal maatregelen genomen. Zo is de minimale hoogte van een boom afgestemd, zodat er nog een kleine parasol onder kan staan, en rond de stammen komen luchtdoorlatende roosters waardoor terrasstoelen dichterbij de bomen gezet kunnen worden zonder de wortels te beschadigen.

Bomen in een bak

Ondernemers hebben als alternatief voorgesteld om bomen in bakken te plaatsen, maar Diepeveen ziet niks in dit plan. “Een boom in een bak vinden wij geen echte boom. We hebben als stad een opgave om te vergroenen en klimaatadaptief te zijn. Bomen in bakken lijken daar niet geschikt voor te zijn, tenzij er geen alternatief is. Op de Neude zijn voldoende alternatieven.”

Begin dit jaar zijn al twee bomen geplaatst op de Neude. De wethouder hoopt dat er dit plantseizoen nog één bijkomt. Dit hangt af of er een oplossing wordt gevonden voor de door PFAS bevuilde grond onder de Neude. De ambitie is om uiteindelijk 19 bomen op het plein te hebben.