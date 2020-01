Wethouder over PFAS: ‘Veel Utrechtse projecten kunnen hervat worden’

Het lijkt erop dat veel Utrechtse projecten die stil kwamen te liggen vanwege de PFAS-meetregelen weer hervat kunnen worden. Dat schrijft wethouder Eelco Eerenberg op basis van onderzoek naar de kwaliteit van de grond en versoepeling van de regelgeving in een brief aan de raad.



Den Haag heeft eind vorig jaar de regelgeving rondom PFAS versoepeld. De norm bij het verplaatsen van grote hoeveelheden grond is omhoog geschroefd. Ook heeft de gemeente Utrecht per gebied onderzocht wat de kwaliteit van de grond is en waar het hergebruikt kan worden. Er bestond al een zogenoemde bodemkwaliteitskaart, maar daarin ontbraken de PFAS-verbindingen. Naar aanleiding van de problematiek wordt de bodemkwaliteitskaart aangevuld.

“Om grootschalig verplaatsen van grond […] mogelijk te maken kan de gemeente een bodemkwaliteitskaart vaststellen, waarin staat hoe en waar grond kan worden hergebruikt. […] Zodra deze kaart officieel is vastgesteld kan in veel gevallen grondverzet worden verricht zonder dat aanvullende analyses op PFAS noodzakelijk zijn”, schrijft de wethouder.

Projecten

De wethouder concludeert op basis van de eerste onderzoeksgegevens dat een groot aantal projecten binnenkort weer hervat kunnen worden. Als voorbeeld noemt hij de geluidswal langs de snelweg A12. Er zijn echter ook projecten die volgens hem nog steeds stil blijven liggen. “Vooralsnog zijn ons drie gemeentelijke projectlocaties bekend waarvoor dit geldt en er dus moet worden gezocht naar andere (tijdelijke) oplossingen, zoals een nooddepot. Deze locaties zijn: Mariaplaats (afvalcontainer), Neude (boomvak) en Prinses Irenebrug.”

Het onderzoek naar de bodemkwaliteit is uitgevoerd door onafhankelijke bureaus. Alle data is inmiddels binnen en wordt verwerkt in de kaart. Eerenberg verwacht dat de aangepaste bodemkwaliteitskaart begin 2020 klaar is.