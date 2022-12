Wethouder Van Hooijdonk over betaald parkeren in heel Utrecht: ‘We snappen dat niet iedereen enthousiast wordt’

Wethouder Lot van Hooijdonk is niet verrast dat er ook kritiek is op het plan om in de hele stad Utrecht betaald parkeren in te voeren. Ze had dit al ingeschat en snapt ook dat niet iedereen enthousiast wordt van de maatregel.

Er zijn onder meer 19.000 handtekeningen gezet onder een petitie tegen het plan. Maar het blijft volgens de wethouder een principiële keuze die niet in het geding is. Dat zei de wethouder woensdagmiddag op vragen van de VVD in de gemeenteraad. Deze partij is fel tegenstander van de maatregel.

Hele stad

Het is voorlopig nog niet zover, maar als het aan het college ligt moet er dus in de toekomst overal in de gemeente betaald worden om te parkeren. De wethouder gaf in de raad donderdag nog eens aan dat daar ook een plan achter zit. Zo zou het parkeerbeleid een belangrijke draaiknop zijn om de bereikbaarheid van de stad in orde te houden. Volgens de wethouder is Utrecht ook een van de best bereikbare steden voor mensen die het openbaar vervoer en de fiets gebruiken.

Ook zou uit onderzoek blijken dat er veel Utrechters zijn die liever meer groen en plek voor fietsen zien in de straat. Wethouder Van Hooijdonk: “De herordening van de ruimte is belangrijk. […] Er zijn bredere publieke belangen.”

Langdurig traject

Ondanks de ruim 19.000 handtekeningen ziet de wethouder dan ook geen aanleiding om het plan in de prullenbak te gooien. Ze benoemde ook dat het om een langdurig traject gaat, dat nog jaren gaat duren, zeker in sommige wijken.

Het plan van het college van B&W wordt de komende tijd nog verder uitgewerkt waarna de gemeenteraad erover in debat gaat en uiteindelijk zal stemmen. In dit verhaal gingen we al eens dieper in op de motivatie en de kritiek.