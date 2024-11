Wethouder Van Hooijdonk plant boom waarmee vernieuwde Europalaan in Utrecht is geopend

Voordat de herinrichting van de Europalaan-Noord in Utrecht kon doorgaan, moesten meer dan honderd bomen het veld ruimen. Na juridisch getouwtrek is dit uiteindelijk gebeurd en inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond. Om dit te vieren plantte Lot van Hooijdonk woensdag een nieuwe boom langs de weg. Tegelijkertijd was dit haar laatste openbare activiteit als wethouder in Utrecht.

Vorig jaar maakte de gemeente bekend dat er zo’n 125 bomen gekapt moesten worden voor de herinrichting van de Europalaan-Noord. Hierbij werd ook gezegd dat er 143 exemplaren zouden terugkeren. Dit was tegen het zere been van de Utrechtse Bomenstichting die, na tevergeefs bezwaar te hebben gemaakt tegen de plannen, naar de rechter is gestapt. In maart van dit jaar besloot de rechtbank dat de gemeente de bomen mocht kappen.

Inmiddels is de herinrichting afgerond. Het gaat om het deel tussen het Anne Frankplein en het Europaplein. De weg is anders ingericht; zo is onder meer de busbaan naar het midden van de rijbaan verplaatst. Er zijn vrijliggende fietspaden met voetpaden ernaast en ook is het oversteken makkelijker gemaakt. Dit alles moet ervoor zorgen dat de doorstroom beter wordt en de weg is alvast aangepast om de komst van de vele nieuwe bewoners van de toekomstige wijk Merwede goed aan te kunnen.

Wethouder

Ook zijn er 70 bomen geplant. De overige 73 exemplaren komen later, wanneer het oostelijke deel van de Europalaan wordt aangepakt. Wethouder Lot van Hooijdonk plantte donderdag symbolisch een boom. “Het duurt nog heel even voordat de bewoners van Merwede hier zijn, maar we zijn blij dat de werkzaamheden zijn afgerond”, aldus de wethouder.

Dit was ook de laatste openbare activiteit van Van Hooijdonk als wethouder. Begin november maakte ze bekend na ruim 10 jaar te stoppen met het ambt. Ze gaf destijds aan dat ze tot 5 december in het college zou blijven.