Wethouder Voortman was vandaag eenmalig juf Linda in groep 5 om te praten over geld

De Utrechtse wethouder Linda Voortman was woensdag eenmalig juf Linda. Voor groep 5 van SO Fier, een school voor speciaal onderwijs, werd alles verteld over geld. De gastles werd gegeven in het kader van de ‘Week van het Geld’ waarvan Utrecht dit jaar gaststad is.

“Wie weet wat een wethouder doet?”, is de eerste vraag die er aan de kinderen wordt gesteld. “Iemand die de burgemeester helpt”, roept een van de kinderen. “Het komt een beetje in de buurt”, antwoordt wethouder Voortman. “De burgemeester en wethouders zitten samen in een team en doen van alles voor de gemeente en de inwoners.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Wethouder Voortman kwam echter niet op de school om een les over de organisatie van het bestuur van de gemeente te geven. Ze was naar Fier getogen om te praten over geld. Als wethouder met onder meer de portefeuille Werk en Inkomen is ze in de stad verantwoordelijk voor beleid rondom schulden en armoede. Hoewel deze grote thema’s niet aan bod kwamen tijdens de gastles moet de Week van het Geld wel bijdragen aan financiële redzaamheid van kinderen en jongeren in de toekomst. Daarom worden er op heel veel scholen deze week stilgestaan bij het onderwerp.

“Wat moet je eigenlijk doen als je werkeloos bent?”, vraagt een van de kinderen aan juf Linda. “Dat ligt eraan wat de reden is”, antwoordt ze. “Soms hebben mensen bijvoorbeeld gewoon even pech en proberen wij ze te helpen.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het lesmateriaal dat tijdens de Week van het Geld gebruikt wordt, maar ook daarbuiten, wordt beschikbaar gesteld door Eurowijzer. Per onderwijsniveau is er verschillend lesmateriaal. De groep 5 van Fier ging aan de slag met de Euro. De kinderen kregen van juf Linda te horen waar er allemaal met de Euro betaald kan worden, hoe er vroeger vaker geld gewisseld moest worden als men op vakantie ging, hoe vals geld herkend kan worden en in de bijbehorende opdrachten kwamen ook sparen, uitgeven en pinnen aan bod. Wethouder Voortman: “Kinderen krijgen dit niet allemaal van huis uit mee, daarom is het des te belangrijker dat kinderen op school bewust worden gemaakt van geld.”

De afsluiting van de Week van het Geld vindt vrijdag plaats tijdens het event ‘Op je Money’ in samenwerking met radiostation FunX in TivoliVredenburg. Het is een combinatie van een interactieve talkshow en een infomarkt waar jongeren kennis kunnen op doen over financiële verleiding.