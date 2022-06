Wethouder wil uitsluiting van mbo-studenten in Utrechts studentenleven tegengaan

Het Utrechtse studentenleven bruist, maar mbo-studenten zouden meermaals geweigerd zijn bij Utrechtse horecagelegenheden. Gemeenteraadspartijen stelden daarom vragen over de toegankelijkheid van het studentenleven in de stad voor studenten van alle opleidingsniveaus.

De Utrechtse PvdA, GroenLinks, VVD, SP en Bij1 stelden de vragen naar aanleiding van meldingen van ‘discriminatie’ in het deurbeleid; studenten van de hogeschool en de universiteit werden de studentenkroeg wel binnengelaten maar mbo-studenten zouden worden weggestuurd.

Wethouder Mbo, Dennis de Vries: “We kennen meerdere signalen van mbo-studenten in het Utrechtse studentenleven, dat ze niet in iedere situatie gelijkwaardig worden behandeld.” Zo werd er bij Art.1 Midden-Nederland kortgeleden door een mbo-student melding gedaan van een vermeende onterechte weigering op grond van opleiding.”

De Vries: “Een opleidingsniveau is echter, helaas, geen wettelijk beschermde discriminatiegrond. Dit betekent dat horecaondernemers alleen studenten van hogeschool of universiteit mogen toelaten wanneer ze dit duidelijk in hun deurbeleid hebben vermeld.”

In gesprek

Hoewel het wettelijk niet verboden is om mbo-studenten te weigeren, zegt de wethouder het niet volledig met het deurbeleid eens te zijn. “Ik ga in gesprek met deze specifieke horecaondernemer of zij inderdaad als deurbeleid hebben om mbo-studenten niet binnen te laten bij studentenavonden. En als dat dan zo is, waarom dat zo is.” Vervolgens zal de wethouder het onderwerp agenderen in het bestuurlijk overleg. Ook wil De Vries met mbo-studenten in gesprek om te kijken hoe de situatie verbeterd kan worden.

“Een gelijkwaardige positie van mbo-studenten in het Utrechtse studentenleven dat vinden wij heel belangrijk”, voegt De Vries toe. “Daarom werken wij ook samen met de mbo-studentenraad, SR030, en de mbo-instellingen vanuit het programma Sterk Utrechts Mbo. We maken hier mooie stappen in.” Zo kunnen er vanaf komend jaar honderd mbo-studenten gaan sporten bij Olympos en kunnen tweehonderd mbo-studenten meedoen aan de UIT-week.