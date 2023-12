Wethouder: Woonin moet illegaal gekapte bomen bij Buurland in Utrecht herplanten

Woningbouwcorporatie Woonin moet de bomen die illegaal zijn weggehaald in de Staatsliedenbuurt herplanten. Dan zegt wethouder Eelco Eerenberg in reactie op mondelinge vragen hierover van Stadsbelang Utrecht. Eerder deze week werd bekend dat er waarschijnlijk twaalf bomen illegaal werden gekapt ter voorbereiding op de sloop van onder meer de voormalige woongemeenschap Buurland.

150 portiekflats in de Staatsliedenbuurt gaan gesloopt worden, op de locatie komen ongeveer 280 woningen terug. De sloopaannemer begon deze week, maar bij die werkzaamheden werden ook bomen gekapt waarvoor een vergunning nodig was. De gemeente onderzoekt welke bomen er precies zijn gekapt. Waarschijnlijk gaat het inderdaad om twaalf bomen die gekapt zijn zonder vergunning, bevestigde de wethouder.

“Het is buitengewoon teleurstellend dat het weer misgaat”, zegt Eerenberg. Hij benadrukt dat niet alleen het college van B&W dat vindt, maar ook Woonin. In mei dit jaar ging het ook mis bij het bouwproject ‘De Mix’ in Overvecht. Daar werden 21 bomen weggehaald waarvan dat niet de bedoeling was.

Net als voor die 21 bomen, legt de gemeente ook voor deze twaalf bomen een herplantplicht op. De nieuwe bomen moeten “gelijkwaardige bomen” zijn, legt de wethouder uit. Hij verwacht hierbij geen problemen, want Woonin wil dit netjes oplossen.

Economisch delict

Er wordt nog gekeken of er aangifte moeten worden gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM), omdat illegaal kappen een zogenoemd economisch delict is. Afgelopen voorjaar verzocht de gemeente het OM wel om tot strafvervolging over te gaan.

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de bomen in de Staatsliedenbuurt terugkomen. Normaal gesproken moet er vrij snel herplant worden, maar samen met Woonin kijkt de gemeente of dat wel verstandig is, zegt de wethouder.

“Omdat je dan bomen neer gaat zetten waar vervolgens bouwactiviteiten gaan plaatsvinden. Dat is gewoon niet goed voor de bomen.” Wellicht dat er een uitzondering wordt gemaakt en de nieuwe bomen later terugkomen, als de bouwwerkzaamheden afgerond zijn.