Wethouders onthullen logo van 900ste verjaardag van Utrecht op station Zuilen Foto: Chantal Spaan

De wethouders Anke Klein en Klaas Verschuure hebben woensdagochtend bij station Zuilen het logo van 900 jaar Utrecht onthuld. Vandaag is de 899ste verjaardag van Utrecht en daarmee begint ook de opmaat naar het jubileumjaar dat in 2022 plaats gaat vinden. Op het spoorwegviaduct is vanwege de verjaardag van Utrecht ook een historisch stadsaanzicht aangebracht.