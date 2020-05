Wethouders van vier grote steden vragen premier Rutte om perspectief voor ondernemers

De wethouders van Economische Zaken van de vier grote steden hebben een brief gestuurd aan premier Mark Rutte. In de brief roepen ze op om ondernemers perspectief te bieden in deze coronatijd. De brief is ondertekend door Klaas Verschuure (Utrecht), Victor Everhardt (Amsterdam), Barbara Kathmann (Rotterdam) en Saskia Bruines (Den Haag).



De wethouders vragen onder meer om protocollen om de anderhalvemetereconomie goed aan te kunnen pakken. Wethouder Klaas Verschuure: “Mijn collega’s en ik hebben in deze coronatijd zo goed als mogelijk contact onderhouden met ondernemers in onze steden, om in beeld te krijgen wat er nodig is.”

Ze vragen dan ook nadrukkelijk om perspectief voor ondernemers. De wethouders willen dat niet alleen voor de tussenfase van de anderhalvemetereconomie maar ook voor het aanjagen en stimuleren van de economie in de herstelfase die daarna komt.

De wethouders willen, tegelijk met de aankondiging van nieuwe noodmaatregelen, openheid over een stimuleringspakket en andere maatregelen om het herstel van de economie in de vier grote steden verder te stimuleren. “Dit zijn ongekende tijden, die vragen om ongeëvenaard overheidsingrijpen”, schrijven ze.