Wethouders vier grote steden schrijven brief aan Tweede Kamer over aanpak problemen onderwijs

Anke Klein, de Utrechtse wethouder van onder andere onderwijs, heeft samen met haar collega’s uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Met de brief willen de lokale bestuurders bijdragen aan het debat over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Het NPO is bedoeld voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Er is in totaal 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld, waarmee onder andere achterstanden kunnen worden weggewerkt en extra ondersteuning kan worden geboden aan studenten, docenten en onderzoekers.

Risico’s

De Tweede Kamer gaat nog in debat met demissionair minister Slob over het onderwerp. “Middels deze brief dragen wij vanuit de G4-steden graag bij aan deze discussie en nemen we u mee in de kansen en risico’s die wij zien”, is te lezen in de brief.

De vier wethouders hebben in januari al de noodklok geluid en gepleit voor een nationaal plan voor gelijke onderwijskansen en het wegwerken van achterstanden. “Het door het kabinet gepresenteerde NPO zien wij als eerste noodzakelijke stap voor betere kwaliteit van het onderwijs en minder kansenongelijkheid. Maar daarmee zijn we er niet.”

Basis

De kracht van het NPO is volgens de wethouders dat er op korte termijn veel middelen beschikbaar komen om achterstanden op te lossen en vertraging in te lopen die zijn ontstaan in de coronacrisis. “Maar zonder een leraar voor de klas staat het onderwijs alsnog met lege handen. […] Het lerarentekort wordt niet genoemd in het NPO; toch is het de grootste bedreiging voor het slagen ervan.”

De wethouders pleiten er middels de brief dan ook voor om scholen te helpen de basis op orde te krijgen. “Als de basis niet op orde is, is het lastig om achterstanden weg te werken.” De wethouders zijn bang dat een groot deel het geld verdwijnt in de zakken van commerciële partijen die inzetten op ‘weinig duurzame interventies’.

Gelijke kansen

Daarnaast wordt in de brief gesproken over ‘gelijke kansen’. “Hoe hard de korte termijn investeringen in ons onderwijs ook nodig zijn, het structurele probleem van ongelijke onderwijskansen lossen we er niet mee op en wordt […] mogelijk zelfs onbedoeld groter.”

Zo wordt opgeroepen om het mogelijk te maken dat alle jonge kinderen recht hebben op 640 uur gratis voorschoolse voorzieningen per jaar.

Selectie

Ook willen de wethouders dat het selectiemoment voor het voortgezet onderwijs later plaatsvindt dan nu het geval is. “Latere selectie, door meerjarige brugklassen in het voortgezet onderwijs, zorgt voor meer kansen voor ontplooiing en daarmee een groter potentieel voor de leerling en voor de samenleving.”

Kinderen en jongeren die dat nodig hebben zouden bovendien extra leertijd moeten kunnen krijgen. “Als extra leertijd nodig is mag dat niet afhankelijk zijn van het inkomen van de ouders. Maak daarom structureel meer middelen vrij om kinderen en jongeren die het nodig hebben extra onderwijstijd en meer begeleiding te kunnen bieden.”

Integrale aanpak

Tot slot roepen de wethouders op voor een ‘integrale benadering’. “Onderzoeken laten zien dat corona, naast leervertraging, een grote sociale impact heeft op het leven van kinderen en jongeren. Naast het NPO zijn ook door andere ministeries extra programma’s beschikbaar gesteld om de gevolgen van corona aan te pakken. Van gemeenten, schoolbesturen en zorgaanbieders wordt gevraagd om de samenwerking te vinden en te werken aan een samenhangende aanpak. Wij vragen ook de ministeries hierin samen te werken en vorm te geven aan afgestemde programma’s en opdrachten.”