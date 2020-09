Wie heeft de zwaarste? Dat was de vraag bij het NK Pompoen Kweken in Utrecht

Kwekers van heinde en verre kwamen zaterdag naar Utrecht om mee te doen met het NK Pompoen Kweken. In verschillende categorieën werd gekeken wie de zwaarste, grootste of langste groente had.

Het evenement vond plaats bij de Botanische Tuinen op het Utrecht Science Park. Niet alleen pompoenkwekers deden mee. Er waren ook competities voor de zwaarste biet, courgette, koolrabi, kool, paprika, snijboon, tomaat en wortel, en de langste chilipeper en mais én de grootste zonnebloem.

Tevreden

Een van de deelnemers was Cor van der Sluijs uit het Zeeuwse Oude-Tonge. Vorig jaar deed hij ook al mee. Zijn pompoen woog toen 108 kilo. Dit jaar wist hij er één te kweken die maar liefst 227,5 kilo woog.

“Dat is meer dan ik had verwacht”, zegt een tevreden Van der Sluijs. “Het was een enorme uitdaging. Halverwege april heb ik het zaad in de grond gestopt en in de tussentijd heb ik ervoor gezorgd dat de plant niks tekort kwam. Het heeft veel tijd gekost.”

Vierkante meter

Van der Sluijs studeert Plantenwetenschappen aan de universiteit van Wageningen. Om zo’n grote pompoen te kweken is veel ruimte nodig. “De plant waar deze pompoen aan groeide nam op een gegeven moment zo’n 25 vierkante meter in beslag van de volkstuin. Er moeten steeds meer andere groentes wijken in de tuin.”

Ondanks dat Van der Sluijs een enorme prestatie heeft neergezet met zijn pompoen van 227,5 kilo valt de groente in het niets bij de pompoen van Iwan Horde. De Leerdammer die werkzaam is in de scheepsbouw heeft bijna 100 vierkante meter van zijn tuin op moeten offeren voor de pompoenplant.

Top tien

“Ik doe al sinds 2003 mee aan verschillende competities. Een paar keer heb ik af moeten zeggen omdat de pompoen te klein was, ging rotten of kapot ging. Dit jaar is het goed gegaan en ik hoop dan ook wel in de top tien te eindigen.”

De pompoenen werden met behulp van een heftruck op een weegschaal gelegd. De Great Pumpkin Commonwealth registreerde de metingen. Uiteindelijk belandde de groente van Van der Sluijs op de tiende plek. De pompoen van Horde woog 611 kilo en hij pakte daarmee de vijfde plek.

Record

Wouter de Wever ging ervandoor met het goud. Zijn pompoen woog maar liefst 711,5 kilo. Daarmee is overigens niet het record van 774 kilo verbroken.

De meeste pompoenen worden ter plekke verkocht. Zo is er bijvoorbeeld één voor zo’n 250 euro verkocht aan een tuincentrum. Deze pompoen krijgt een mooi plekje in de zaak. Anderen worden door de kwekers weer mee naar huis genomen.