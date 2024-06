Wie in Utrecht wil bouwen moet voortaan ook hazen en konijnen beschermen

Bedrijven en inwoners die in Utrecht willen bouwen, slopen of baggeren moeten ook rekening gaan houden met hazen, konijnen en marterachtigen. Dat heeft de provincie Utrecht besloten. Het zou niet goed gaan met deze diertjes, dus is er bescherming nodig.

Wie ergens wil bouwen of slopen moet rekening houden met de dieren die daar leven. Niet met alle dieren, er is een lijst van soorten waar men onderzoek naar moet doen en die beschermd worden. Voor hazen, konijnen en de kleine marterachtigen bunzing, hermelijn en wezel geldt dit nu nog niet, maar vanaf 1 september worden ook deze dieren beschermd.

Het gaat volgens de provincie niet goed met deze dieren. Concreet betekent dit dat wie bijvoorbeeld wil bouwen in een omgeving waar hazen, konijnen of kleine marters kunnen voorkomen, eerst moet onderzoeken of de diersoorten hier aanwezig zijn, en of de werkzaamheden invloed hebben op deze dieren. Zijn er negatieve effecten op de soorten te verwachten dan moet er een speciale vergunning worden aangevraagd.