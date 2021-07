Wie kent voormalig Juwelier Wieringa uit Utrecht nog? Familielid zoekt contact met nazaten

De 58-jarige Michel Wieringa uit Den Haag kwam een aantal jaren geleden tijdens het opruimen van zijn ouderlijk huis erachter dat hij mogelijk nog familie uit Utrecht heeft. Op een oude foto zag hij zijn oma bij een diner in 1949 ter ere het 50-jarig jubileum van Juwelier Wieringa. Dat bedrijf zat toentertijd op de Lange Jansstraat 2 in hartje Utrecht.

Michel Wieringa heeft zelf geen broers of zussen en de hele familietak waar hij toe behoort, op een neef na, is overleden. Toen Michel Wieringa de foto en enkele andere kaartjes van Juwelier Wieringa vond in zijn ouderlijk huis begon hij een zoektocht naar de nazaten van de Utrechtse juwelier. Hij weet dat de eigenaar van de juwelier de halfbroer van zijn vader moet zijn geweest.

Michel Wieringa vertelt: “Via internet kan ik bijna niets meer terugvinden van deze winkel, ook op diverse genologie-sites loop het spoor na heel lang zoeken dood. Er is overigens nog een Juwelier Wieringa in Nederland, in het noorden, maar zij wisten ook niks van een Utrechtse familietak of winkel.” Omdat zijn zoektocht tot op heden nog op niks uitloopt nam hij contact op met DUIC.

Tussen de spullen in zijn ouderlijk huis zat dus de foto van het diner ter ere van het 50 jarige jubileum van de juwelier. “Mijn oma zit in het midden en ik vermoed dat mijn vader de foto heeft gemaakt.” Ook heeft Michel Wieringa de originele uitnodiging voor het diner nog, de receptie vond plaatst bij het toenmalige Maison Schmitz aan de Nieuwegracht 49. De menukaart van het feestje – ook gevonden in zijn ouderlijk huis – laat zien dat er hors-d’oeuvre, wieringa-soep, gebraden kalfsoester en een feest omelet geserveerd werd.

Michel Wieringa: “Mijn neef en ik zouden het heel erg leuk vinden nog familie te ontmoeten waarvan we het bestaan niet wisten.”

Mocht iemand meer informatie willen delen dan kan door contact op te nemen met [email protected]