Wie weet er meer over deze stenen paal die al twee jaar los langs de Catharijnesingel staat?

Al zeker twee jaar staat bovenstaande stenen paal langs de Catharijnesingel bij het Moreelsepark, althans in 2019 lag hij nog los naast de boom waarna iemand de paal heeft opgetild om hem losjes tegen de paal te laten leunen. Het lijkt op een oude aanwijspaal, die laat zien waar bijvoorbeeld een brandkraan of andere leiding in de grond zit. Maar is dat het ook, waar komt hij vandaan en hoe oud is zo’n paal?

De stenen paal is niet zo maar even op te tillen, maar staat niet vast in de grond. Een duwtje ertegenaan en hij valt om. Via Google Street View is te zien dat de paal in juni 2019 naast de boom lag. Op een foto uit december 2020 is te zien dat de paal overeind is gezet en sindsdien tegen de boom aanleunt.

Hoe lang de paal er al lag voor 2019 is niet helemaal helder, wel is duidelijk dat er in 2018 en begin 2019 veel werkzaamheden in het gebied zijn geweest. Mogelijk is de paal daarbij achtergelaten naast de boom. Op foto’s van 2017 en eerder is de paal niet te zien op de huidige locatie.

De paal zelf lijkt op een historische variant van een zogenoemde aanwijsplaat. Dit zijn bijvoorbeeld blauwe kunststof bordjes die op verschillende plekken in de stad te vinden waarop te zien waar brandkranen, of andere leidingen, in de grond zitten. Ook zijn er gele aanwijsbordjes, die laten weer zien waar gasleidingen in de grond zich bevinden.

DUIC roept graag de hulp in van haar lezers; weet iemand meer over dit soort palen, is het inderdaad een aanwijspaal, waar komt hij vandaan en hoe oud is deze paal? Reacties kunnen hieronder doorgegeven worden of via [email protected]