Wie woont er in mijn straat? Utrechtse fotograaf Shody Careman portretteerde haar buren in Lombok

Fotograaf Shody Careman woont al langere tijd met haar gezin in Lombok, maar de wijk en de vele bewoners kende ze eigenlijk nauwelijks. “Ik kende wel wat mensen uit mijn straat, maar bij de meerderheid was ik nooit binnen geweest.” Om hier verandering in te brengen besloot ze zich een maand lang in Lombok ‘op te sluiten’ en bij willekeurige bewoners van de Van den Boschstraat aan te bellen. “Normaal zou ik niet zomaar bij mensen aanbellen, maar omdat ik er een project van had gemaakt had ik een duidelijk doel.” Ze belde in haar eigen straat aan bij bewoners die ze nog niet kende, maakt een praatje en vroeg of ze de mensen mocht portretteren op de bank in de woonkamer. “Een bank zegt iets over de rest van het huis.” Een selectie van de foto’s uit dit project zijn hieronder te zien.

Naast dit project heeft Shody ook 25 bewoners van Lombok geportretteerd die allemaal een verschillende nationaliteit hebben. “Dat zijn mensen uit onder andere Marokko, Turkije, Indonesië, Myanmar, Cuba en Israël. Het project is mij zo goed bevallen dat ik van plan ben mijzelf de aankomende jaren weer een maand op te sluiten in Lombok om nog meer mensen te leren kennen.”

Iris Zondag (33)

Werk: Manager

Vindt leuk: Alles met wijn. Wijnreizen, boeken over wijn, wijnproeven en wijncursussen.

Woont in de Van den Boschstraat: 9 maanden

Ellemieke van Lamoen (48) en Mark Staal (49) met hun kinderen Emma (15) en Lotte (12) Staal. En poes Luna (5)

Werk: Ellemieke is Senior-Adviseur, Mark is eigenaar van Sportzeker (verzekeringen voor watersporten).

Vinden leuk: Ellemieke gaat graag uiteten met vriendinnen, Mark houdt van (wind)surfen, Emma is gek op paardrijden en Lotte vind je wekelijks in de balletschool.

Wonen in de Van den Boschstraat: 22 jaar

Evelin Iliyanova (31) uit Bulgarije en Jeroen Renckens (29) en hond Sjef (1)

Werk: Evelin is financieel analist en Jeroen is HR adviseur

Vinden leuk: Evelin maakt graag lange wandelingen met Sjef. Jeroen voetbalt, squasht en gaat graag naar het terras met Evelin en Sjef.

Wonen in de Van den Boschstraat: 3 jaar

Sanne van der Veen (36) en Edo Bouman (48) en hun kinderen Thijmen (7), Mare (5) en Tessel (3)

Werk: Sanne is verpleegkundige en Edo is contractmanager.

Hobby’s: Sanne houdt van hardlopen en de krant lezen. Edo luistert veel naar muziek, gaat naar concerten en speelt gitaar. Thijmen speelt het liefst met zijn vriendjes en met Lego. Mare houdt van dansen, muziek luisteren en slingeren aan het klimrek. Tessel houdt van Playmobil en je kunt haar vaak vinden in de Speeltuin Bankaplein.

Wonen in de Van den Boschstraat: 6,5 jaar

Lottie Tel (48) en haar kinderen Annemijn (13) en Isabel (11) IJspeerd

Werk: Lottie is psychotherapeut

Vinden leuk: Lottie houdt van suppen en een drankje doen op het terras. Annemijn gaat chillen met vrienden. Isabel houdt van voetbal, bakken en buiten spelen met vrienden.

Wonen in de Van den Boschstraat: 6 jaar

Wubbe Bos (31) en Ivon Terink (32)

Werk: Wubbe is financieringsspecialist. Ivon is huisarts.

Vinden leuk: Wubbe en Ivon tennissen en reizen graag samen. En Wubbe houdt van schaken en Ivon van yoga.

Wonen in de Van den Boschstraat: 4 jaar

Hesther Platenkamp (43), dochters Linna (9) en Dinte (7) Faber

Werk: Hesther is programmamanager.

Vinden leuk: Hesther en Linna houden van tennis. Dinte vond tennis niet leuk en zit nu op atletiek.

Wonen in de Van den Boschstraat: 4 jaar

Janneke van der Heijden (42), zoons Finn (9) en Otis (7). En poes Miep (10)

Werk: Janneke is ontwerper.

Vinden leuk: Janneke reis veel met haar camper, houdt van kunst, musea en cultuur. Finn en Otis voetballen graag.

Wonen in de Van den Boschstraat: 3 jaar

Catarina Fernandes (34) uit Portugal, David Kuilboer (34) en Maeve (1)

Werk: Catarina is onderzoeker aan de TU Eindhoven. David is productie engineer.

Vinden leuk: Catarina houdt van kleding naaien en fotografie. David doet aan skateboarden en heel veel andere sporten. Maeve is gek op boekjes lezen, op het strand spelen en skateboarden.

Wonen in de Van den Boschstraat: 2 jaar

Maria Lopez Fernandez (63) uit Spanje

Werk: Voor haar ziekte werkte Maria als financieel administratief medewerker

Vindt leuk: Voor haar ziekte wandelde ze graag.

Woont in de Van den Boschstraat: 58 jaar

Sebas Pronk (29)

Werk: PHD student, ontwikkeling van geneesmiddelen

Vindt leuk: Sebas is hockeycoach en loopt hard

Woont in de Van den Boschstraat: 1,5 jaar

Britt Happel (27) en Hidde Kienstra (29)

Werk: Britt is accountmanager in de IT en Hidde is business controller.

Vinden leuk: Britt houdt van hockey en naar buiten gaan. Hidde voetbalt en loopt hard.

Wonen in de Van den Boschstraat: 7 maanden

Roos van Ede (26)

Werk: IT transformation consultant

Vindt leuk: bachata (dans), veganistisch koken en bakken, mediteren

Woont in de Van den Boschstraat: 5 maanden

Ria Zuidema (68) en Martin van Thiel (74)

Werk: Ria is psycholoog en Martin is fotograaf. Beiden zijn met “pre-pensioen”

Vinden leuk: Ria houdt van lezen, schilderen en tekenen. Martin houdt van lesgeven, fotografie, fotoboeken maken en tekenen (tekent elke dag 1 tekening sinds 15 jaar)

Wonen in de Van den Boschstraat: 22 jaar

Valentina Dima (29) en Valeria Sous (30, rechts op de foto) uit Griekenland

Werk: Valentina is project manager en Valerie is senior project manager

Vinden leuk: Valentina vindt het leuk om te schilderen en een nieuwe taal te leren, zoals Nederlands. Of ze gaat met vrienden Nederland ontdekken. Valeria houdt van tennis, boulderen, lezen, naar de film gaan en koken.

Wonen in de Van den Boschstraat: 5 maanden

Grada Schoonheim-Mori (88)

Werk: met pensioen

Vindt leuk: Puzzelen

Woont in de Van den Boschstraat: 55 jaar

Yoeri van de Kruijs (31)

Werk: Student en arbeidsongeschikt

Vindt leuk: Koken, dansen, allerlei sporten en “random dingen doen met vrienden”.

Woont in de Van den Boschstraat: 4 jaar

Zuzanna Niemier (31) uit Polen en Marçal Oliveras (37) uit Spanje, met kat Ivy (3)

Werk: Zuzanna is tandarts en had een eigen praktijk in Zuilen, maar vanwege long covid kan ze niet werken. Marçal is IT consultant.

Vinden leuk: Zuzanna houdt van playstation spelen, tandheelkunde, haken en schilderen. Marçal doet aan hiken en padel.

Wonen in de Van den Boschstraat: 2,5 jaar

Janneke Schilder (32), Leander van Vucht (34) en hun dochter Linde (1)

Werk: Janneke is adviseur jeugdgezondheidszorg, Leander is “in between jobs”.

Vinden leuk: Janneke houdt ervan om in de zon te zitten. Leander reist graag. Linde is gek op de schommel.

Wonen in de Van den Boschstraat: 5 jaar

Ignace Hooge (57)

Werk: Docent/onderzoeker op de universiteit

Vindt leuk: “Eigenwijs zijn” en muziek

Woont in de Van den Boschstraat: 21 jaar, samen met zijn vriendin

Cee (36) en Stefan (38) Schmidt

Werk: Cee werkt in de gezondheidszorg en Stefan is teamcoach en trainer.

Vinden leuk: Cee houdt van toneelspelen, naaien en lezen. Stefan doet graag bordspelletjes en houdt van surfen en wielrennen. Samen kamperen ze graag met hun bus.

Wonen in de Van den Boschstraat: 2 jaar

Carlijn Schouten (24)

Werk: GGD preventie adviseur. Studie: Gezondheidswetenschappen

Vindt leuk: Kringloopwinkels bezoeken en fitness

Woont in de Van den Boschstraat: 1 jaar

Marian van Sonsbeek (75), heeft 1 dochter en een kleindochter die in Denemarken wonen

Werk: Gepensioneerd. Daarvoor was Marian docent NT2 en gaf Nederlands bij het ROC voor analfabeten of laaggeschoolde anderstaligen.

Vindt leuk: Toneel, zingen en fietsen

Woont in de Van den Boschstraat: 35 jaar

Sander van Noppen (24)

Werk: Werkt op het moment niet. Wil iets gaan doen met stadsmobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling

Vindt leuk: Wielrennen en de dames roeiploeg coachen

Woont in de Van den Boschstraat: 9 maanden, deelt een SSH-woning met zijn nicht Isabel

Richard (56), Rowan (22) en Jade (20)

Werk/studie: Richard werkt in de ondersteuning van monteurs bij spoorwerkzaamheden, Rowan studeert werktuigbouwkunde en werkt bij de Hornbach. Jade studeert criminologie en werkt vanuit huis bij een verzekeraar.

Vinden leuk: Richard houdt van motorrijden, Rowan houdt van motorrijden en schermen (hij geeft twee keer per week les), Jade zit graag op het terras met vriendinnen.

Wonen in de Van den Boschstraat: 23 jaar met zijn vriendin. Hun zoon Rowan woont thuis, dochter Jade woont sinds 1,5 jaar op kamers in Leiden. Ze komt bijna elk weekend naar huis. (Het gezin woont boven oma Grada, maar ze hebben een gescheiden ingang.)

Mischa (52), Ezra (18), Nina (15) en hond Cleo (1)

Werk: Mischa werkt op een woongroep in de gehandicaptenzorg. Ezra heeft net examen gedaan en werkt als bijbaan in de bediening van restaurant De Pomp. Nina gaat naar school.

Vinden leuk: Mischa houdt van muziek luisteren en naar concerten gaan, wandelen met Cleo en interieur styling. Ezra fietst graag en maakt dingen met de 3D printer. Nina speelt elektrische gitaar, tekent graag en houdt van muziek luisteren. Cleo is gek op kluifjes verstoppen in huis en wandelen.

Wonen in de Van den Boschstraat: 18,5 jaar

Careltje (29)

Werk: Werkt bij een autoschadebedrijf

Vindt leuk: Gamen, naar festivals gaan en leuke dingen doen met vrienden

Woont in de Van den Boschstraat: 29 jaar. Woont samen met zijn ouders en broertje.

Monique van de Velde (30) en Guus Reijngoud (35)

Werk: Monique werkt als sportvoedingsdeskundige. Guus werkt als salesmanager. Vinden leuk: Monique houdt van hardlopen en fotografie, maakt muziek, schrijft eigen muziek, zingt en speelt piano. Guus doet aan hardlopen en maakt muziek.

Wonen in de Van den Boschstraat: 1,5 jaar. Ze gaan over een maand verhuizen naar het centrum.

Naam: Joanne van Gurp (33)

Werk: Online redacteur bij KRO-NCRV

Vindt leuk: Allerlei sporten, schrijven, wijn drinken

Woont in de Van den Boschstraat: 9 maanden