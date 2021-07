Wieken molen Rijn en Zon worden waarschijnlijk niet vervangen door efficiënter systeem

De molenaar van molen Rijn en Zon aan de Utrechtse Adelaarstraat heeft aangegeven de maalvaardigheid van het gemaal te willen verbeteren. Hiervoor is een aanpassing van de wieken nodig. De gemeente, eigenaar van het rijksmonument, raadt echter af om in de aanpassing te investeren.

Molen Rijn en Zon is in 2015 en 2016 grondig gerestaureerd. Hierbij is ook het wieksysteem aangepast. Desondanks hebben de wieken van de molen zo’n tien jaar stilgestaan. Vorig jaar zomer draaiden ze weer sinds lange tijd.

In de tweede fase van de restauratie wordt de stelling, ook wel de omloop, van de molen aangepakt. Dit wordt gedaan in verband met de veiligheid. Deze werkzaamheden moeten volgend jaar starten.

Fokwieken

Daarnaast heeft de molenaar gevraagd de maalvaardigheid te verbeteren voor een betere productie. “De gevraagde aanpassingen houden in dat er een wiekverbetering door middel van fokwieken zal worden uitgevoerd, welke mogelijk leidt tot een grotere trekkracht van de molen waardoor er meer wind gevangen kan worden en de productie wordt verbeterd”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Het is volgens de gemeente lastig van tevoren te zeggen in hoeverre de productie door deze fokwieken toeneemt. Daarnaast is er geen subsidie beschikbaar voor de aanpassing. Ook wordt het toepassen van fokwieken afgeraden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, omdat de aanpassing niet is gebaseerd op historische gronden.

Risico

Omdat fokwieken meer wind vangen bestaat er ook het risico op schade bij stormen. Tot slot zou een desbetreffende aanpassing impact hebben op de omgeving. Zo is er een kraan nodig om de huidige wieken van de molen te takelen en de nieuwe erop te zetten. De benodigde werkzaamheden zouden zo’n twee maanden duren. “Om bovenstaande redenen raden wij deze investering dan ook af”, aldus de gemeente.