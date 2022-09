Wieldempers op trams in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein moeten geluidsoverlast tegengaan

Op de trams tussen Utrecht Science Park, Nieuwegein en IJsselstein zijn de eerste wieldempers gemonteerd tegen geluidsoverlast. Dit najaar zullen alle trams uitgerust zijn met de dempers, schrijft provincie Utrecht.

Sinds afgelopen zomer rijden er trams tussen Utrecht Science Park, Nieuwegein en IJsselstein. Tussen die plaatsen kan je nu zonder over te stappen heen en weer reizen.

Maar bij het rijden van de trams, hoort ook het zogenoemde booggeluid. Dat is het hoge, piepende of krakende geluid dat je hoort als een tram door bogen of wissels rijdt. Als het goed is, zorgen de wieldempers dat dat geluid minder hard te horen is. Vorige week kregen de eerste trams wieldempers en de eerste ervaringen zijn positief.

“Mensen die dichtbij wegen of rails wonen, horen daar af en toe iets van”, zei gedeputeerde Arne Schaddelee hier eerder over. “Op sommige plekken langs ons tramtracé was deze overlast echter erg groot. Dat betreuren we zeer, want geluidsoverlast kan erg ingrijpen op het leven en welzijn van onze inwoners.”

Optrekken en uitrollen

Verder worden de rails gesmeerd met een baansmeerinstallatie om te zorgen voor zo min mogelijk geluid. Ook worden er volgens de provincie afspraken gemaakt met Qbuzz over het rijgedrag van de trammachinisten in bepaalde bochten.

“Uit proeven is vastgesteld dat de snelheid van de trams geen grote invloed heeft op het booggeluid”, meldt de provincie. “Maar wat wel effect heeft, is hoe de tram optrekt en ‘uitrolt’. Tot slot wordt er een onderzoek uitgevoerd of de situatie kan worden verbeterd door aanpassingen van de wielprofielen of aan de rails.”

Elke week krijgen maximaal vijf trams wieldempers. De verwachting is dat deze herfst alle trams met de dempers rijden.