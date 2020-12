Wijde Begijnestraat in januari maand dicht voor herbestrating Wijde Begijnestraat. Foto: Google Earth

De Wijde Begijnestraat in Utrecht is van 4 januari tot 5 februari tijdelijk afgesloten voor verkeer, vanwege de herbestrating. In februari worden ook de Smalle Begijnestraat en de Begijnesteeg aangepakt.