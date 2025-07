WIJK UIT komt met alternatieve UIT-week in Utrecht: ‘Voor iedereen die behoefte heeft aan een andere route’

Tijdens de Utrechtse Introductietijd (UIT-week), van 11 tot en met 14 augustus, vindt dit jaar een alternatief programma plaats onder de naam WIJK UIT. De organisatie richt zich op nieuwe studenten én andere Utrechters die behoefte hebben aan een “andere route” dan het reguliere introductieprogramma.

“WIJK UIT is een platform om creatieve, sociale, activistische en natuurliefhebbende collectieven en locaties te tonen aan de nieuwe generatie Utrechters”, aldus de organisatie. De initiatiefnemers presenteren daarom een gratis en open programma met alternatieve locaties en activiteiten, zoals een ‘info(rmele)markt’ in het Wilhelminapark, een ‘levend prikbord’ met Utrechtse alternatieve initiatieven en collectieven, een Politieke Impact Workshop, een punkavond in ACU en de ‘anti-talentenjacht’ Worst Karaoke.

Toevoeging aan het aanbod

WIJK UIT wil naar eigen zeggen laten zien dat Utrecht meer is dan ‘de gebaande paden’. De initiatiefnemers zien zichzelf als een toevoeging aan het aanbod van de reguliere UIT-week voor een “diepgaande en bredere weergave van Utrecht”. Volgens de organisatie kent het leven meer richtingen en mogelijkheden dan vaak wordt aangeboden via school, thuis of de studentenwereld. “Met WIJK UIT willen we de onderbelichte routes tonen en jonge mensen uitnodigen om eigen keuzes te maken.”

WIJK UIT beschrijft dat jongeren in het reguliere onderwijs niet alles geleerd krijgen wat zij zelf belangrijk vinden. “Waarom leren we wel Engels of Frans spreken, maar geen lichaamstaal? Moeten al onze lessen in dienst staan van geld verdienen, of worden we opgeleid tot sociale en creatieve mensen?”, aldus de organisatie.

Kritische blik

De initiatiefnemers van de alternatieve UIT-week zeggen liever te willen leren “hoe we ons met onszelf, elkaar en de natuur kunnen verbinden en een vrijgevige, sterke gemeenschap kunnen vormen”. Deelnemers worden daarom uitgenodigd om mee te denken over thema’s als gezonder en duurzamer eten en politieke en maatschappelijke ontwikkeling. Ook kijkt het initiatief met een kritische blik naar de huidige (studenten)cultuur en stelt het vragen over onder andere het alcoholgebruik.

Toegankelijk voor iedereen

WIJK UIT is ontstaan vanuit een netwerk van collectieven zoals culturele centra Pluk, Moira en ACU en initiatieven als Weggeefwinkel Utrecht, Het Kleinste Kamertje en UU Encampment. De organisatie benadrukt dat het programma toegankelijk is voor iedereen – ook voor wie niet gaat studeren – en roept geïnteresseerden op om zich aan te sluiten of mee te denken.

Meer info

Het volledige programma is te vinden via Instagram: @wijkuit.utrecht. Vragen en ideeën kunnen worden gedeeld via wijkuit@protonmail.com.