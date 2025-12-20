Wijnkenner Arjen Miedema uit Utrecht deelt wijntips voor een geslaagd kerstdiner

De feestdagen staan voor de deur. Voor velen draaien deze dagen om lekker eten, drinken en gezelligheid. Maar wat zijn eigenlijk gangbare wijnen voor het kerstdiner? Welke bubbel kun je het beste opentrekken tijdens de feestdagen? En wat is een goed alcoholvrij alternatief? Arjen Miedema, eigenaar van speciaalzaak Vleck wijnen in Utrecht, geeft tips.

Arjen heeft een brede wijnkennis. Hij werkte in het verleden met traditionele wijnen, maar kreeg iets meer dan twaalf jaar geleden het idee om “lekkere, pure wijn” te verkopen. Daarom begon hij in 2014 een speciaalzaak voor de verkoop van biologische, biodynamische en natuurwijnen. Eerst verkocht hij deze vanaf de Blauwkapelseweg, maar sinds enkele jaren is hij gevestigd aan de Nachtegaalstraat.

Tijdens een kerstdiner kun je verschillende kanten op, zegt Arjen. Desondanks kiezen mensen vaak alsnog voor een “klassieke opbouw” van het diner. Men start volgens hem meestal met wit en gaat van daaruit langzaam over naar rood.

“Als je deze klassieke opbouw wil volgen, is het goed om te beginnen met een witte wijn uit de Bourgogne. Wijnen uit deze streek zijn vaak subtiel en gelaagd. Of start met een bubbel, zoals een Crémant of Champagne.” Het koolzuur maakt het drankje verfrissend en licht, wat perfect is als aanvang van een lang kerstdiner.

Flessen Crémant. – Cas Bergsma

Wanneer je vervolgens toe bent aan een rode wijn, zijn volgens Arjen meerdere soorten geschikt. “Bij gerechten met mager wild, zoals fazant, past een volle rode Syrah uit de Rhône goed. Als je juist gaat voor wat vetter vlees, zoals hert, of kiest voor een stoofgerecht, dan sluiten een pinot noir of een Italiaanse Sangiovese mooi aan.”

“Maar met een Gamay uit de Beaujolais-regio, zit je eigenlijk bijna altijd goed. Dit is een rode wijn met veel kracht en frisheid. En het kan veel kruiden hebben.” Het is daarmee een wijn die past bij veel uiteenlopende gerechten. Daarnaast tipt Arjen de orange wine, een witte wijn waar de druivenschillen langer meegisten, als alternatief voor rood. “Deze wijn is vooral bij vegetarische hoofdgerechten een aanrader. Groenten bevatten namelijk veel zetmeel en de hogere tannines van deze wijn passen daar goed bij.”

Wees creatief

“Maar je hoeft de klassieke opbouw niet te volgen”, zegt Arjen. “Het kan ook aangenaam zijn om daar vanaf te wijken. Eindig bijvoorbeeld eens met een bubbel.” Zelf is hij hier groot voorstander van. “Het is verfrissend en van het koolzuur word je ook weer lekker wakker.” Naast de eerder genoemde bubbels zijn volgens Arjen de Pétillant Naturel, Prosecco en Cava hiervoor geschikte opties.

“Ook ben ik geen fan van het stapelen van wijn. Meer is niet altijd beter. Je hoeft niet in alcoholpercentage of suikers op te bouwen. Het kan wel, maar ik waak ervoor. Ik ben juist van de school: hoe complexer het gerecht, hoe simpeler de wijn en vice versa.”

Wijnen uit de Bourgogne. – Cas Bergsma

Daarnaast zegt Arjen dat alcohol bij het kerstdiner niet altijd hoeft. Zo is het tegenwoordig populair om voor alcoholvrije wijnen bij het kerstdiner te kiezen. “Cul Sec van de Roze Bunker is daarvoor een goede keuze.” Deze alcoholvrije wijn komt in vier soorten: wit, rood, rosé en oranje.

Perfecte combi bijna onmogelijk

Wel geeft Arjen een kleine disclaimer. Het is volgens hem heel lastig om wijnen in zijn algemeenheid aan te raden. “Voor een goede wijn-spijscombinatie moet je altijd naar het complete plaatje kijken. Als je een bepaald stuk vlees in bouillon serveert, dan heb je een andere wijn nodig dan wanneer je datzelfde stuk vlees met pasta opdient.” Voor het beste advies breng je dus even een bezoekje aan een wijnkenner.

Bovendien is een geslaagde wijn-spijscombinatie volgens hem ook afhankelijk van persoonlijke voorkeur. “Heel eerlijk. De perfecte combinatie bestaat niet. Het kan per persoon verschillen. Je kunt ervan uitgaan dat als je gerecht goed is en je een goede wijn uitzoekt, je eigenlijk altijd goed zit.”