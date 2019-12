Wil jij stage lopen bij het leukste medium van Utrecht? DUIC heeft weer plek

De Utrechtse Internet Courant zoekt stagiairs (hbo of wo) die aan de slag willen met online nieuws op DUIC.nl (25.000 unieke bezoekers per dag) en achtergrondverhalen willen maken voor de tweewekelijkse DUIC krant (oplage 50.000). DUIC verzorgt ook de berichtgeving over Utrecht op NU.nl.