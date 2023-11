Wildcamera’s leggen het nachtleven van dieren in Utrechtse tuinen vast

Dertig wildcamera’s in Utrechtse tuinen hebben afgelopen jaar vastgelegd wat de dieren in de stad er ’s nachts uitspoken. De gemeente Utrecht heeft op deze manier samen met onderzoeksbureau Silvavir in kaart gebracht welke zoogdieren er ’s nachts in tuinen rondlopen. Het doel van het project is om meer te weten te komen over de schuwe dieren, zodat de biodiversiteit kan worden verbeterd.

De wildcamera’s hingen in een tijdsbestek van een jaar in de tuinen van dertig Utrechtse huishoudens. Elke wildcamera stond minimaal vier weken in elke tuin, waarna vrijwilligers de camera’s verplaatsen naar de volgende tuin. In het jaar dat het onderzoek liep, werden ruim 3.000 waarnemingen gedaan van elf soorten zoogdieren en achttien soorten vogels.

Met stip op één staat de huiskat, er waren 2.000 waarnemingen. Wilde zoogdieren werden 641 keer waargenomen. In volgorde van hoe vaak ze voorkwamen, gaat het om de huismuis, bruine rat, egel, haas, Europees konijn, bosmuis, rosse woelmuis en een boommarter. De egel werd 77 keer gezien in veertien tuinen en werd dus in bijna de helft van de deelnemende tuinen waargenomen.

Verharde tuinen

Uit het onderzoek blijkt verder dat in tuinen die meer verhard waren, minder verschillende soorten te zien waren. “Maar ook de inrichting van de tuin speelde een rol bij de waarneming van zoogdieren en vogels”, legt de gemeente uit. “Zo helpt het door in tuinen openingen in schuttingen en perceelscheidingen te maken en verblijfplaatsen en schuilplekken te maken, zoals takkenhopen, nestkasten voor allerlei soorten, en rommelhoekjes. Ook zorgt de aanwezigheid van bes- en vruchtdragende plantensoorten en plantensoorten die veel insecten aantrekken, voor meer dieren in de tuin.”

Wethouder Linda Voortman hoopt naar eigen zeggen met het project “meer bewustwording rondom biodiversiteit te creëren bij tuineigenaren én meer tuinen die aantrekkelijk zijn voor dieren in Utrecht erbij te krijgen.”