Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht opent deuren voor realityserie

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht heeft de deuren geopend voor het nieuwe RTL4-programma ‘Het Kinderziekenhuis’. Het programma, waarin verhalen van zieke kinderen, hun ouders en het zorgpersoneel centraal staan, is vanaf juni op televisie.

Het Kinderziekenhuis moet een serie worden waarin positiviteit en hoop centraal staan ‘en beter worden op nummer één’. In de serie worden kinderen gevolgd die van het ene op het andere moment levensbedreigend ziek werden, maar ook kinderen die geboren zijn met een ernstige afwijking of chronische ziekte. De nieuwe serie laat verder zien hoe artsen en verpleegkundigen zorg verlenen aan de jonge patiënten.

Het programma toont patiënten en hun ouders tijdens moeilijke momenten, maar ook op momenten dat het beter gaat en ze het ziekenhuis weer kunnen verlaten. “De serie laat daarnaast de bevlogenheid van het zorgteam zien, waar de focus ligt op patiënten de best mogelijke behandeling en begeleiding geven. En waar beter worden en naar de toekomst kijken 24 uur per dag op nummer één staat”, aldus het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Het WKZ is naar eigen zeggen trots om mensen een kijkje te geven in het kinderziekenhuis. “We richten graag de schijnwerpers op al het mooie werk dat we hier dagelijks verrichten, zowel op het gebied van zorg, onderwijs als onderzoek.”

De serie Het Kinderziekenhuis is vanaf dinsdag 4 juni wekelijks te zien om 20.30 uur bij RTL4.