Willem Sluyterstraat wordt opnieuw ingericht om onder andere overlast van studenten tegen te gaan

Onder meer om de overlast van studenten tegen te gaan wordt de Willem Sluyterstraat nabij de Utrechtse Vondellaan aantrekkelijker gemaakt. Zo moeten er in het gebied mee bomen komen en ook meer zitplekken.

De Willem Sluyterstraat ligt haaks op de Vondellaan en wordt ingesloten door het Grafisch Lyceum en het ROC Midden Nederland. Deze straat is volgens nu de gemeente nu nog erg stenig. “Hierdoor is het plein in de zomer heel heet en is het geen prettige verblijfsplek. Studenten gaan daarom de wijk in om te pauzeren. Helaas leidt dit soms tot overlast”, is te lezen in een wijkbericht.

De gemeente vindt het belangrijk dat jongeren een ‘goede verblijfsplek’ krijgen. Daarom is samen met de scholen en omwonenden een nieuw ontwerp gemaakt voor het gebied. Zo moet er 700 vierkante meter aan groen bijkomen. Dit bestaat uit vijf plantvakken met lage beplanting.

Bank

Daarnaast komt er een gazon bij de Jacob Westerbaenstraat. Verder komen er drie banken, een picknickbank en vier kleine bankjes rond het voetbalveld. Op een later moment wordt er ook een overkapping gemaakt bij de trap op het plein.

De plannen moeten er niet alleen voor zorgen dat het gebied een fijnere plek wordt voor mensen. Ook draagt het extra groen bij aan de biodiversiteit en voorkomt het wateroverlast bij extreme neerslag.

Op maandag 27 juni is er een informatieavond waarop de plannen worden toegelicht. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in de tweede helft van dit jaar starten.