Windmolens op Lage Weide in Utrecht? De meningen verschillen

Lage Weide zou het meest kansrijke gebied zijn van Utrecht om windmolens te plaatsen, dat bleek uit onderzoek van de provincie Utrecht. Niet iedereen is het daar mee eens. Milieugroep Zuilen ziet het niet zitten. Natuur en Milieufederatie Utrecht kijkt vooral positief naar het onderzoek.

In de provincie Utrecht staan zestien windmolens, waarmee het de provincie is met het minste aantal. Ter vergelijking, in Flevoland zijn er inmiddels 691 windmolens en in Noord-Holland 375 stuks.

Ook in de gemeente Utrecht staat het onderwerp al jaren op de agenda, maar het is nog niet gelukt om windmolens daadwerkelijk ergens te plaatsen. De provincie heeft recent onderzoek gedaan naar de meest kansrijke gebieden. Daar komt één locatie uit in de gemeente; namelijk bedrijventerrein Lage Weide. Dit bedrijventerrein is overigens jaren geleden ook al in beeld geweest voor windmolens, maar toen slaagden de plannen niet. Toch doemt Lage Weide steeds weer op als aangewezen plek.

‘Te dichtbij’

Nadat het onderzoek van de provincie bekend werd, klommen verschillende partijen in de pen. Zo liet Milieugroep Zuilen al gauw weten niet te zitten wachten op windmolens op Lage Weide. Een van de bezwaren is de afstand van woningen tot de windmolens. Zo gaat men bij de windmolens in polder Rijnenburg uit van een minimale afstand van 800 meter tot woonwijken, maar die afstand zal lang niet gehaald worden voor bewoners in Zuilen en Elinkwijk. Die wijken liggen gedeeltelijk dichterbij. Als de windmolens dichterbij de A2 zouden staan zou Leidsche Rijn weer te dichtbij komen.

Het zit de Milieugroep Zuilen ook niet lekker dat ze niet zijn gehoord tijdens het onderzoek. Wel heeft de provincie 7000 bewoners van gemeentes in de provincie gesproken via een digitale raadpleging en is er een burgerforum georganiseerd

Positief

De Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) kijkt vooral positief naar het onderzoek voor alle locaties in de provincie. “De provincie Utrecht loopt ver achter met de uitrol van windenergie, dus het is goed en logisch dat er nu een inhaalslag wordt gemaakt”, aldus projectleider Geert Ritsema bij NMU.

Omdat er al plannen liggen voor windmolens in polder Rijnenburg in de gemeente Utrecht is die locatie niet meegenomen in de afweging.

Vervolg

Overigens betekenen de resultaten van het onderzoek niet dat er gegarandeerd windmolens worden geplaatst; niet alle kansrijke gebieden zijn nodig om de doelstelling te halen. Gemeentes kunnen in principe zelf besluiten wat ze met de resultaten van het onderzoek doen, maar de tijd hiervoor is niet eindeloos.

Over zes maanden gaat de provincie samen met alle gemeenten kijken of de regio’s op koers liggen om de doelstellingen te halen vóór 2030. Als dat niet het geval is, komt de provincie voor het aanvullende deel zelf met projectbesluiten voor windenergie, binnen één of meer kansrijke gebieden. Dat gaat in samenwerking met de gemeenten.