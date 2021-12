Windmolens op Lage Weide terug van weggeweest

Ineens lijken ze daar weer aan de horizon te staan: windmolens op Lage Weide. Maar daar is toch al jaren over gesproken, en is het plan niet in 2014 weggestemd door de gemeenteraad? Dat klopt, maar de windmolens doemen weer op. Echt een concreet plan is er nog niet, maar in verschillende documenten staat de locatie weer op de kaart. s vaangenomen in de gemeenteraad. Op niet mis te verstane wijze staat daarin: binnen een paar maanden moet de gemeente starten met een verkenning naar de mogelijkheden voor windenergie op Lage Weide.

“Het is ons gelukt. Met elkaar hebben wij de Utrechtse gemeenteraad kunnen overtuigen: windturbines op Lage Weide – windmolens tussen woonwijken – is een slecht plan”, aldus de belangengroep Buren van Lage Weide op 30 januari 2014. Maar die club is weer op de achterste poten gaan staan. In de de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040), een belangrijk plan van de gemeente, wordt in grote lijnen – ook wel een visie genoemd – gekeken naar de stad in 2040. Daarbij hoort ook de zoektocht naar plekken voor windmolens. De RSU is begin dit jaar gepresenteerd en toen stond daar dus ineens weer Lage Weide in als mogelijke plek voor windenergie.

Maar het is dus niet voor het eerst dat er gesproken wordt over windmolens op Lage Weide. Al vele jaren willen de meeste partijen in de gemeenteraad namelijk zoveel mogelijk duurzame energie opwekken in Utrecht. Dat sluit aan bij verschillende klimaatdoelstellingen. Dat kan onder meer via windmolens en zonnepanelen. Alleen is het altijd lastig om te bepalen waar die windmolens moeten staan. Tussen 2011 en 2014 werd er veel gesproken en onderzoek gedaan naar Lage Weide, het plan lag er om zes windmolens te bouwen. Maar tijdens de apotheose in de raad op 30 januari 2014 besloot de meerderheid – alleen GroenLinks en ChristenUnie waren nog voor – dat de windmolens niet op Lage Weide zouden komen.

‘Technische zoeklocaties’

Ondertussen is de zoektocht naar nieuwe plekken voor windmolens nooit helemaal gestaakt. Zo moet polder Rijnenburg hét gebied worden waar duurzame energie opgewekt gaat worden met zonnevelden en flinke windmolens – al zijn in de polder de laatste bergen ook nog niet bedwongen. Toch blijft locatie Lage Weide knagen en begin dit jaar stond ‘ie dus weer in de stukken. “De prioritaire zoeklocaties voor zonnevelden en windmolens zijn Ockhuizen, Utrecht Science Park, Voordorpsepolder, Dorpeldijk, Lage Weide (alleen wind), Noorderpark (alleen wind) en Fort Blauwkapel (alleen zon). […] Het zijn technische zoeklocaties, die nog een integrale afweging vergen.”

‘Die discussie hebben we toch in 2014 al gehad’

We spoelen nu even door naar de raadsvergadering van 11 november. Daar werd de ‘technische zoeklocatie’ ineens een stuk concreter. Via een motie riep de meerderheid – CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Student & Starter – van de raad de gemeente op om haast te maken met een onderzoek naar windmolens op Lage Weide. Partijen die dus in 2014 nog tegen waren, stemmen nu weer vóór een verkenning.

De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Althans, dat is het oordeel van bijvoorbeeld de VVD in Utrecht. Op Twitter reageerde raadslid Gertjan te Hoonte na het aannemen van de motie: “Ongelofelijk. CDA Utrecht vraagt samen met D66, GL en CU doodleuk om windmolens te plaatsen op Lage Weide. Die discussie hebben we toch in 2014 al gehad. Dat kan niet zonder grote overlast in Terwijde, Zuilen en Maarssen. Lage Weide ligt midden in het stedelijke gebied.”

‘Het proces was toentertijd zo verknald dat D66 besloot om tegen te stemmen’

Geen definitieve afwijzing

D66 was een van de partijen die in 2014 tegen de komst van windmolens stemde op Lage Weide, en nu juist weer voor de verkenning naar windmolens op datzelfde Lage Weide. Wat is er veranderd? D66-raadslid Jelmer Schreuder zat nog niet in de raad in het jaar dat zijn partij zich tegen het plan keerde. Als we hem vragen naar de ‘draai’ legt hij uit dat D66 sowieso niet tegen windmolens was of is: “Maar het proces was toentertijd zo verknald dat D66 daarom besloot om tegen te stemmen. Want als je besluit dat er ergens windmolens kunnen komen, moet dat besluit wel goed tot stand zijn gekomen. In 2014 besloten we daarom om de stekker uit het plan te trekken omdat we toen meenden dat het proces niet goed verlopen was. Het was nooit bedoeld als definitieve afwijzing.”

Schreuder benadrukt dat het aantal plekken in Utrecht waar eventueel windmolens kunnen komen beperkt zijn. “Daarom is het belangrijk dat er goed onderzoek wordt gedaan, en dat bewoners daar in een vroeg stadium bij betrokken worden. Met de motie roepen we het college juist ook op om vroeg te starten met participatie met ondernemers en omwonenden. Daarbij is het ook belangrijk om te weten dat er duizenden mensen werken op Lage Weide. Wij willen ook weten wat de eventuele komst van windmolens betekent voor de werklocaties daar.”

‘We moeten er gewoon niet weer aan gaan beginnen; geen klankbordgroepen en onderzoeken’

Gedegen onderzoek naar de mogelijke komst van windmolens en het gesprek aangaan met betrokkenen, wie kan daar nou op tegen zijn? Nou de belangengroep de Buren van Lage Weide is op z’n minst gezegd niet blij. Jan Sakko vertelt: “Het is onnodig om weer onderzoek te doen, er is niks veranderd sinds 2014. Ja, er is wel wat veranderd, windmolens worden nog hoger en er zijn meer huizen gebouwd dus gaan nog meer omwonenden last krijgen van eventuele windmolens. We moeten er gewoon niet weer aan gaan beginnen; geen klankbordgroepen en onderzoeken. Het zijn allemaal lapmiddelen om de windmolens er doorheen te drukken.”

Onderzoek

Dan toch nog even de kritiek die de Buren van Lage Weide heeft op de windmolens. Het heeft allemaal te maken met zorgen over eventuele overlast. De omwonenden vrezen geluidsoverlast, horizonvervuiling, slagschaduw en waardevermindering van huizen. Facetten die volgens D66-raadslid Jelmer Schreuder juist allemaal goed onderzocht moeten gaan worden.

Sakko vertelt: “We zijn absoluut geen tegenstander van duurzame energie, maar windmolens op deze plek passen gewoonweg niet. De windmolens komen te staan op 400 meter afstand van huizen. Terwijl de tiphoogte van windmolens wel 240 meter kan worden. We zitten er echt niet op te wachten om alle onzekerheid die we toen te verduren kregen nu weer te gaan herhalen. Er moet respect zijn voor de woonomgeving van de bewoners hier.”