Windpark in polders Rijnenburg en Reijerscop is stap dichterbij; plan ligt nu bij de gemeenteraad

Het windpark in de polders Rijnenburg en Reijerscop is een stap dichterbij. Het bestemmingsplan voor de vier windmolens is naar de gemeenteraad verstuurd, die het plan dit voorjaar gaat behandelen.

Over de windmolens in de polders Rijnenburg en Reijerscop is behoorlijk wat te doen. De gemeente Utrecht en energiecoöperatie Rijne Energie willen in de polders een windpark aanleggen. Omwonenden zijn kritisch op de plannen voor het windpark, onder meer vanwege slagschaduw en overlast van het geluid van de windmolens.

Voor de eerste vier windmolens werd een vergunning aangevraagd en de plannen lagen een tijd ter inzage. Betrokkenen konden in die periode hun zienswijze indienen en dat gebeurde ook: de gemeente kreeg 117 zienswijzen binnen.

Op basis van deze reacties is het bestemmingsplan volgens de gemeente aangepast. Zo is duidelijk geworden dat er samen met Rijkswaterstaat nog extra onderzoek gedaan moet worden naar de meest oostelijke windmolen, vanwege de verkeersveiligheid. Het aangepaste bestemmingsplan is nu dus verstuurd naar de gemeenteraad.

Inhoud bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staat onder meer dat de windmolens worden stilgezet als er door de wieken schaduw op de woningen komt. Ook is opgenomen hoeveel geluid de windmolens ’s nachts en overdag mogen maken. Volgens de gemeente blijft het geluid bij de woningen in de polder ver onder die grens.

“Uniek is de norm voor zogenaamd momentaan geluid”, aldus de gemeente. “Met geluidsmetingen moet aangetoond worden dat de windmolens op elk moment voldoen aan het geluid dat ze volgens de fabrikant van de molens zouden mogen maken.” Als hier niet aan voldaan wordt, kan de gemeente handhaven.

Profijt

De vier windmolens in de polders moeten stroom gaan leveren voor zo’n 27.000 huishoudens. Omwonenden van de polders kunnen lid worden van energiecoöperatie Rijne Energie en op die manier volgens de gemeente profiteren van de windmolens. Omwonenden krijgen volgens de gemeente een vergoeding van tussen de 1.400 en 6.000 euro per jaar en er wordt jaarlijks 45.000 euro gestort in een omgevingsfonds dat door omwonenden beheerd wordt.

De gemeenteraad moet zich nu over de plannen gaan buigen. Naar verwachting gaat dat dit voorjaar gebeuren.