Winkel Prins Bernhardplein beschoten; mogelijk was slagerij weer het doelwit

Een winkel aan het Prins Bernhardplein in de Utrechtse wijk Zuilen is in de nacht van zaterdag op zondag beschoten. Het zou mogelijk gaan om de slagerij die in 2019 ook al meerdere keren doelwit was.



Via Twitter meldt de politie dat omwonenden rond 04.15 uur ‘knallen’ hebben gehoord. Daarna zouden meerdere personen zijn gevlucht op een scooter. Agenten hebben daarna de omgeving doorzocht maar er zijn uiteindelijk geen verdachten aangehouden.

Op de plek van het incident is onderzoek gedaan. Daarbij was ook de forensische recherche aanwezig. In de loop van de dag worden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken.

Vorig jaar is de slagerij aan het Prins Bernhardplein meerdere keren beschoten. Burgemeester Jan van Zanen heeft toen besloten om de winkel vijf weken te sluiten.