Winkel voor Britse en Amerikaanse boodschappen opent deuren in Nachtegaalstraat

Op Nachtegaalstraat nummer 9 opent dit voorjaar Kelly’s Expat Shopping de deuren. De winkel verkoopt boodschappen van Amerikaanse en Britse merken. In het pand zat tot eind vorig jaar nog Matson Naaimachines.

Een medewerker van Kelly’s Expat Shopping zegt dat de winkel waarschijnlijk ergens in maart open zal gaan. In 2008 ging de eerste locatie van de keten open in Den Haag, toen werd ook een webwinkel gestart. Een paar jaar later volgde een vestiging in Wassenaar en drie jaar geleden ook in Amsterdam.

“Onze winkels voorzien expats, anglofielen en andere liefhebbers in hun dagelijkse Britse en Amerikaanse boodschappen”, is te lezen op de site. Zo bestaat het assortiment onder meer uit boodschappen van Britse merken als Cadbury, McVitie’ en Branston. En Amerikaanse merken zoals A&W, Betty Crocker en Cheez-It.

‘Een echt familiebedrijf’

De zaak komt op de plek waar tot eind vorig jaar een filiaal van Matson Naaimachines zat. “De naam Matson komt simpelweg van de naam Matti & Sons en is in Rotterdam opgezet door mijn grootvader Matti”, zegt eigenaar Jeroen Matti. Hij vertelt over de sluiting in een bericht op de Facebookpagina van het Maliekwartier.

“Mijn oom heeft voorts in de jaren 70 een filiaal in Utrecht geopend. Eerst aan de Steenweg en later heeft zijn dochter het overgenomen en is verder gegaan aan de Nachtegaalstraat. Toen er geen (erf)opvolging gevonden kon worden, hebben mijn broers Ivo, Marc en ik de winkel in 2008 overgenomen. We hadden al de zaak in Rotterdam overgenomen en zo bleef het een echt familiebedrijf.”

Matti kon voor de winkel in Utrecht geen opvolging vinden. “Bijna niemand is gekwalificeerd genoeg. Ik raak op leeftijd, zo ook mijn broers, en we willen het wat rustiger aan gaan doen.” Het huurcontract in Utrecht moest met een aantal jaar worden verlengd, maar dat werd voor hen te veel. “We hebben wel opvolging in Rotterdam, dus die winkel blijft.”