Winkelcentrum Leidsche Rijn Centrum in Utrecht overgekocht door internationaal vastgoedplatform

Winkelcentrum Leidsche Rijn Centrum in Utrecht is overgenomen door internationaal vastgoedplatform Maven Real Estate. Die organisatie zal in de toekomst verantwoordelijk zijn voor de management van het gebied. Eerder kampte het gebied al met leegstand, al is niet bekend of dat een rol heeft gespeeld binnen de verkoop.

Voor welk bedrag winkelcentrum Leidsche Rijn Centrum van de hand is gedaan, is niet bekend. Eerder berichtte DUIC al dat het winkelcentrum te maken had met leegstand. Niet toevallig vijf jaar na de opening van het winkelcentrum, want vaak wordt er gebruikgemaakt van huurcontracten met deze termijn. Of de leegstand meespeelt met de verkoop van het centrum, is niet bekend.

De gemeente Utrecht zag de leegstand ook, maar noemde dit eerder niet zorgelijk. De eigenaar van het winkelcentrum wilde wel graag aanpassingen maken in het aanbod, en ging daarover in gesprek met het college van B&W. Niet alleen de leegstand zou hiervoor aanleiding zijn, ook zou de markt en de consument veranderd zijn.

DUIC sprak eerder al met verschillende ondernemers over Leidsche Rijn Centrum. Dat er veel voor bezoekers van het winkelcentrum zal veranderen, lijkt onwaarschijnlijk. In 2018 is het centrum opgeleverd. Er zijn zo’n 125 winkels in het gebied.