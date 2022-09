Winkelcentrum Overvecht in Utrecht krijgt snelle opknapbeurt in aanloop naar toekomstplan

Het asfalt op verschillende delen rondom winkelcentrum Overvecht wordt de komende periode opnieuw aangelegd. De gemeente Utrecht spreekt over een ‘snelle opknapbeurt’ in aanloop naar een toekomstplan voor het winkelcentrum.

In de zomer van 2021 werd bekend dat er extra geld vrijkwam voor een zogenoemd masterplan voor winkelcentrum Overvecht. In 2012 lag er weliswaar een plan voor grootschalige vernieuwing, maar dat werd destijds niet uitgevoerd. In de tussentijd zijn er echter wel kleine delen opgeknapt. Dat wordt ook nu weer gedaan met de vernieuwing van het asfalt.

De rijweg en parkeerplaatsen rondom winkelcentrum Overvecht verkeren volgens de gemeente in slechte staat. Er is daarom besloten om bepaalde delen opnieuw te asfalteren en te bestraten. Het gaat om de Seinededreef, Esmoreitdreef, Gloriantdreef, het gehele parkeerterrein en de laad- en losruimtes achter de McDonald’s en Albert Heijn.

Voetgangers

De Seinedreef, Gloriantdreef en het parkeerterrein worden veiliger gemaakt voor voetgangers. Daarnaast komen er op verschillende plekken verkeersdrempels, wordt de maximumsnelheid verlaagt naar 30 kilometer per uur en komen er verhoogde oversteekplaatsen.

Deze werkzaamheden beginnen op 19 september en duren naar verwachting tot februari volgend jaar.