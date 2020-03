Winkeliers Burgemeester Reigerstraat bezorgen samen bij kwetsbaren of mensen met vitale beroepen

De verswinkeliers in de Burgemeester Reigerstraat, Tutti A Tavola, Banketbakkerij Verspeek, Slagerij Brouwer en Hooft Breunesse Delicatesse, gaan samen aan huis bezorgen. Ze willen hiermee ouderen en andere kwetsbare Utrechters en mensen met vitale beroepen helpen.

De winkeliers hebben besloten om iedereen die niet meer de straat op kan te helpen en de drukte in de winkels te verminderen. Ze zeggen dat hamsteren nog steeds niet nodig is, want de voorraden zijn ruim toereikend.

Mensen die graag willen bestellen kunnen een van de winkeliers bellen en de hele bestelling doorgeven, dus ook die van de andere deelnemende winkeliers. Zij verzamelen dan de bestelling en deze wordt dan thuis afgeleverd. Er wordt gevraagd om met pin te betalen.

Tutti A Tavola, telefoon: 030-2515533

Slagerij Brouwer, telefoon: 030-2514751

Banketbakkerij Verspeek, telefoon: 030-2513108

Hooft Breunesse, telefoon: 030-2513777