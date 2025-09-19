Winnaars afstudeerprijzen HKU bekend, ook gemeente Utrecht koos een winnaar

De jaarlijkse HKU Awards zijn gisteren uitgereikt in TivoliVredenburg. Drie bijzondere afstudeerwerken kregen een prijs. De gemeente Utrecht koos een vierde winnaar uit, van wie het werk ‘een bijzondere maatschappelijke impact heeft’.

Wethouder Eva Oosters reikte de HKU Prijs Gemeente Utrecht uit aan Sohna Sumbunu. Zij maakte een documentaire, Codeswitch, waarin ze onderzoekt hoe zij en haar vriendinnen omgaan met hun huidskleur.

De jury was onder andere onder de indruk van de oprechtheid en de warme toon van de documentaire. “Sohna weet met zachte kracht haar twijfels te delen en daarmee ruimte te maken voor dialoog”, schrijft de jury, bestaande uit gerenommeerde professionals uit de kunstwereld. “Wat begint als een persoonlijke zoektocht, ontvouwt zich tot een intieme reflectie op de veelzijdigheid van zwart-zijn in Nederland.”

“Ik hoop dat mijn films bijdragen aan trots en zelfliefde, en ons helpen waarderen hoe uniek we zelf zijn — en de mensen om ons heen”, schrijft Sohna zelf.

5000 euro

De andere winnaars zijn Anne Cappendijk (illustratie), Iyanla Etnel (fotografie) en Uliana Gromyko (grafisch ontwerp). Zij kregen een HKU Award. Iedereen kreeg ook 5000 euro. De helft mogen zij vrij besteden, de andere helft moet gebruikt worden voor een nieuw project.

Op zaterdag 27 september is Codeswitch te zien tijdens het Nederlands Film Festival. Hier is de trailer te bekijken.

