Winterlinde uitgepakt voor 900-jarig bestaan van Utrecht: ‘Een blijvende herinnering’

Ter ere van het 900-jarig bestaan van Utrecht haar stadsrechten heeft de gemeente in alle tien de wijken van de stad een lindeboom geplaatst. Vrijdagmiddag pakten burgemeester Sharon Dijksma en wethouder Anke Klein symbolisch de winterlinde aan de singel bij het Paardenveld uit. Ook kregen aanwezige bewoners een fruitboom en een zak tuinaarde om mee naar huis te nemen.

“De bomen zijn een blijvende herinnering aan dit jubileumjaar en passen bij het groene en gezonde karakter van onze mooie stad”, zei Dijksma bij de onthulling. De lindes zijn ‘verbindingsbomen’, een initiatief van de gemeenteraad. Kunstenaar Annabel Schouten gaat de tien lindes omtoveren tot ontmoetingsplekken. Ieder jaar komen rondom de bomen voetafdrukken van Utrechters. Zo groeit het kunstwerk net als de jaarringen van een boom, is het idee.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

In totaal deed de gemeente dit jaar 900 bomen cadeau aan de stad. Tien daarvan, de winterlindes, komen in de tien wijken op een plek die mede door de bewoners is aangewezen. Voor de andere 890 exemplaren, verschillende soorten fruitbomen, konden Utrechters zich aanmelden.

Feest

De viering van 900 jaar Utrecht begint op 2 juni, de dag waarop Utrecht in 1122 haar stadsrechten kreeg, en duurt tot 11 november, de dag van de Utrechtse beschermheilige Sint Maarten. Het thema van het feest is ‘Stad zonder muren’, wat toepasselijk is omdat juist door het verkrijgen van de stadsrechten een stadsmuur gebouwd mocht worden. Iedereen uit Utrecht kan bij de gemeente een plan indienen om het 900-jarig bestaan te vieren. Binnen de stad is hiervoor een comité opgericht, waarvan wethouder Klein de voorzitter is. “We vieren deze verjaardag voor, door en met zoveel mogelijk Utrechters.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Honderddrie

Dit jaar zijn er natuurlijk een heleboel Utrechters die het 900-jarig jubileum meemaken. Wat veel Utrechters niet kunnen zeggen, is dat ze er bij het 800-jarig bestaan van de stad ook al bij waren. De eerste boom die vandaag werd uitgereikt ging naar een mevrouw die over twee maanden haar 103e verjaardag viert. Ze kreeg haar boom van de burgemeester zelf, die ook uitgebreid de tijd nam voor een praatje. Een goedmakertje, want vanwege de pandemie kon de burgemeester – toen nog Jan van Zanen – niet langskomen op de honderdste verjaardag van de vrouw.

