Winters weer in Utrecht; Tramverkeer ontregeld, gesloten teststraten en geen voetbal

Sneeuw brengt niet alleen pret met zich mee. Zo zijn vanwege het winterse weer alle test- en vaccinatiestraten in Utrecht gesloten, is het tramverkeer ontregeld en ook is het duel tussen FC Utrecht en Ajax afgelast.

Utrecht ontwaakte zondag onder een flinke laag sneeuw. Daarbij waait het ook nog eens hard. Het KNMI heeft code rood afgekondigd omdat er sprake kan zijn van sneeuwjacht. Verschillende organisaties namen voorzorgsmaatregelen.

GGD

De GGD regio Utrecht heeft besloten alle test- en vaccinatiestraten vandaag te sluiten. “Alle test- en vaccinatie afspraken die ingepland staan voor zondag 7 februari 2021 in de regio Utrecht komen te vervallen. […] De weersomstandigheden houden we nauwlettend in de gaten. Mochten er veranderingen te melden zijn dan delen we dat tijdig”, is te lezen op de website van de GGD.

Vervoersmaatschappij U-OV zei rond 07.45 uur dat het tramverkeer op dat moment nog niet opgestart kon worden. Iets voor 10.00 uur kwam daar verandering in. “Het tramverkeer wordt geleidelijk opgestart, maar er spelen nog problemen bij Nieuwegein-Zuid”, aldus U-OV.

Ook NS ervaart problemen. Via sociale media laat het bedrijf weten dat in ieder geval tot 12.00 uur geen treinen rijden. Wanneer de dienstregeling weer wordt opgestart is niet bekend.

Bibliotheek

Bibliotheek Utrecht heeft besloten om vanwege het winterse weer de locaties op de Neude, Oog in Al en Leidsche Rijn Centrum gesloten te houden.

De KNVB heeft ook voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn alle Eredivisiewedstrijden die zondag op de agenda stonden afgelast. Dit betekent ook dat de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax niet doorgaat. Het duel wordt volgens de KNVB op korte termijn opnieuw ingepland.

Verkeer

Voor de mensen die vandaag de weg op moeten is het oppassen geblazen. Het KNMI waarschuwt voor gladheid en beperkt zicht. “Door de stevige oostenwind is er sprake van een sneeuwjacht. Hierdoor kunnen er sneeuwduinen ontstaan die voor het verkeer gevaarlijke situaties opleveren. Bovendien is het zicht in de sneeuw slecht”, aldus het KNMI.