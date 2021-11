Woensdag opnieuw geen treinen tussen Utrecht en Arnhem vanwege personeelstekort ProRail

Vanwege personeelstekorten bij ProRail rijden er woensdag opnieuw geen treinen tussen Utrecht en Arnhem en tussen Utrecht en Rhenen. De uitval duurt van 7.00 tot 15.00 uur. Dinsdagochtend konden op het traject ook al geen treinen rijden.

“We betreuren dat we opnieuw hebben moeten besluiten om treinen uit te laten vallen, maar kunnen ook niet garanderen dat het niet meer gebeurt”, zegt ProRail. “Helaas weten wij vaak pas laat dat we een dienst niet kunnen vullen. Bijvoorbeeld doordat een verkeersleider opeens ziek is geworden. Hierdoor kunnen we pas laat vervoerders en reizigers informeren. En dat betreuren wij. Ons advies aan reizigers is om de reisinformatie van de vervoerders goed in de gaten te houden.”

ProRail kampt met een personeelstekort bij de verkeersleiding, waardoor het bedrijf voor de tweede keer deze week heeft moeten besluiten om geen treinen te laten rijden tussen Utrecht en Arnhem. Volgens ProRail zijn er zo’n 750 verkeersleiders nodig om de treinen veilig te laten rijden. Momenteel zijn er zestig vacatures.

Het tekort leidt er volgens ProRail toe dat verkeersleiders regelmatig vrije dagen moeten inleveren of extra diensten draaien. Ook heeft het bedrijf oud-verkeersleiders en recent gepensioneerden gevraagd of ze willen bijspringen op hun oude plek als dat nodig is.