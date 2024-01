Wonderwoods in Utrecht bereikt hoogste punt van 104 meter

De torens van nieuwbouwproject Wonderwoods aan het Jaarbeursplein in Utrecht hebben het hoogste punt van 104 meter bereikt. Een moment dat de ontwikkelaar niet ongemerkt voorbij liet gaan; de vlag werd gehesen, de wethouder hield een praatje en de pers werd rondgeleid. Ook DUIC ging in op de uitnodiging van de ontwikkelaar en nam een kijkje in het markante gebouw.

Tijdens de rondleiding op de bouwplaats is hier en daar al duidelijk te zien welke functies er komen. Zo zijn de eerste badkamertegels al aangebracht in de 419 nieuwe woningen. Op de plek van het toekomstige restaurant zijn voor de gelegenheid al hapjes en drankjes te krijgen. Sommige ruimtes zijn nog minder herkenbaar, zoals de kantoren, de winkelruimtes, de openbare fietsenstalling, de yogaschool en het nieuwe museum.

Cijfers

De bouw van de twee torens begon op 1 december 2020 en bevindt zich na ruim drie jaar in de laatste fase. Duidelijk is dat er hard is gewerkt. Zo is er maar liefst 7.200.000 kilo beton en 5.000.000 kilo staal aangebracht. Het zijn getallen die moeilijk te bevatten zijn, maar veel is het zeker. Om het gewicht van het gebouw te kunnen dragen zijn er 916 heipalen de grond in geslagen. Ook interessant zijn de bouwkosten, maar dat blijkt geheim als we ernaar vragen. Een medewerker van de ontwikkelaar laat uiteindelijk toch weten dat het gaat om een bedrag van tussen de 100 en 200 miljoen euro gaat.

Vlotte bouw en verkoop

Dennis van de Ven, directeur van G&S, de ontwikkelaar van het project, vertelt dat het project weinig tegenslagen kende. Een van de weinige dingen die tegenzat was een schimmel op de gevelbekleding van bamboo. Het was reden om te kiezen voor een andere houtsoort. Ook de verkoop van de woningen verliep voorspoedig. Alleen de penthouses zijn nog niet allemaal verkocht vertelt Van de Ven. Wellicht speelt de prijs hier een rol. Een blik op Funda laat zien dat een penthouse te koop is vanaf zo’n 1,8 miljoen euro. Van de kantoren is inmiddels zo’n 70 procent verhuurd, vertelt Van de Ven. Het winkelvastgoed wordt op dit moment op de markt gebracht.

Groen

Wonderwoods is een bijzonder gebouw. Er was dan ook internationale belangstelling voor de feestelijke bijeenkomst. De twee torens van 104 en 70 meter hoog bevatten diverse dak- en binnentuinen. Ook de gevels van de toren aan de Croeselaan hangen vol met struiken. In totaal is er maar liefst een hectare groen te vinden in de torens. Dit is meer groen dan op de bouwplaats geplant had kunnen worden, als er geen gebouw met meerdere verdiepingen zou staan. Ook indrukwekkend zijn de enorme wanden van een deel van de binnentuinen. Deze gaan automatisch open als de weercondities gunstig zijn. Dat wil zeggen als de wind bij de betreffende binnentuin niet te hard waait en de temperatuur tenminste 15 graden is.

Iets anders dat opvalt in het enorme gebouw is het kleine aantal parkeerplaatsen dat de garage telt. Er is maar plek voor 160 auto’s. Er zijn dus veel minder parkeerplaatsen dan appartementen. Daar komt nog bij dat een deel van de parkeerplaatsen bestemd is voor de kantoorgebruikers. Het gebouw past hiermee in het nieuwe Beurskwartier, de nieuwe wijk waar het gebouw onderdeel van uitmaakt. Het Beurskwartier moet namelijk autovrij worden.

Kunst, wandelen, yoga en lekker eten

Ook bijzonder is het nieuwe museum dat in Wonderwoods wordt gevestigd. Er komt een museum voor digitale kunst, gemaakt door een internationaal kunstcollectief met roots in Tokio. Naast de toekomstige vestiging in Utrecht, heeft het museum drie andere locaties. Een in New York, een in Shanghai en een in Tokio. Utrecht neemt dus plaats in een illuster rijtje van wereldsteden.

Naast wonen, werken, winkelen en kunst, biedt het gebouw nog meer voor de Utrechter. De zevende verdieping wordt openbaar toegankelijk. Utrechters kunnen dus een keertje een ‘boswandeling’ op hoogte maken. Tijdens de boswandeling kan er gepauzeerd worden met een hapje of drankje in het restaurant dat er haar deuren zal openen.

Het duurt nog even voordat alle voorzieningen up and running zijn. De bewoners nemen deze zomer hun intrek en ook de andere ruimtes worden dan gefaseerd opgeleverd. Het museum opent naar verwachting pas medio 2025 de deuren.