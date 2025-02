Wonen op het Utrecht Science Park: ‘Alleen als ik haast heb ga ik naar de Spar’

Het Utrecht Science Park (USP) is de thuishaven van duizenden studenten, en allerlei bedrijven, organisaties en instellingen. Tijdens kantoortijden is er veel bedrijvigheid, maar in de avond- en weekenduren is het een verlaten boel. De bewoners hebben behoefte aan een tweede supermarkt en meer levendigheid. Dat zei althans de gemeenteraad eerder dit jaar. Hoe beoordelen de bewoners zelf het gebied dat zij vaak nog steeds de Uithof noemen.

Wie op de kaart kijkt, ziet dat het Utrecht Science Park als een schiereiland tegen de oostelijke grens van de stad ligt. Er wonen in totaal zo’n 3.000 studenten, er zijn honderden bedrijven, verschillende onderwijsinstellingen en er zijn meerdere ziekenhuizen, waaronder het Universitair Medisch Centrum, Prinses Máxima Centrum en Wilhelmina KinderZiekenhuis. De gemeente noemt het gebied samen met het naastgelegen kantorenpark Rijnsweerd, de economische motor van de regio. Het Utrecht Science Park wordt dagelijks bezocht door ongeveer 55.000 studenten en 30.000 medewerkers. Ook wordt er volop gebouwd; zo wordt nog dit jaar een complex met bijna duizend woningen opgeleverd, en duizenden werknemers van het RIVM verhuizen binnenkort van Bilthoven naar het USP. Toch is er maar één supermarkt te vinden op het USP. Dit is niet alleen een doorn in het oog van de gemeenteraad.

Supermarkt

“Ik kom alleen bij de Spar als ik verkeerd heb gepland”, zegt de 25-jarige Laura van Noordwijk. “Ik plan mijn supermarktbezoek altijd. Ik zorg ervoor dat ik onderweg naar huis mijn boodschappen doe. Hierdoor doe ik dat soms op de Biltstraat, de Burgemeester Reigerstraat of bij de Ina Boudier-Bakkerlaan.” Net zoals Laura wonen Nienke van Vianen (22) en Zoë Luijt (25) ook op de Uithof, en ook zij proberen de Spar zoveel te vermijden. “De Spar is duur”, zegt Nienke. “Ik doe mijn boodschappen meestal in De Bilt. Dat is maar een kwartier fietsen. Alleen als ik haast heb of als ik iets ben vergeten, ga ik naar de Spar.” Zoë noemt het gebrek aan een tweede supermarkt het ‘grootste nadeel’ van wonen op het Utrecht Science Park.

Toch lijkt het maar niet te lukken om de kwestie op te lossen. De lokale fractie van de PvdA liet eerder weten al sinds 2006 klachten te krijgen over de Spar. Naast de hoge prijzen zou ook het gebrekkige assortiment een punt zijn. Sindsdien is het probleem meerdere keren besproken, maar tot dusver dus zonder succes. In oktober 2024 liet de Universiteit Utrecht na onderzoek weten dat er op het USP geen geschikte plek is voor een tweede supermarkt. Wel werd gezegd dat de Spar, die momenteel zo’n 400 vierkante meter groot is, wordt uitgebreid naar een winkel van 500 vierkante meter. Hierdoor wordt mogelijk het probleem van het beperkte assortiment aangepakt, maar het lijkt geen oplossing te zijn voor de hoge prijzen.

Tekst loopt door onder afbeelding

Levendigheid

De gemeenteraad zei in januari van dit jaar ook dat bewoners behoefte hebben aan meer levendigheid, maar hier verschillen de meningen over. “Het is hier lekker rustig in de avond en dat vind ik wel fijn”, zegt Nienke. “De drukte die op veel andere plekken in de stad te vinden is, vind je hier alleen overdag. Er zouden wel iets meer cafétjes mogen zijn. We hebben er nu één en ook een paar foodtrucks. Winkels mis ik verder niet.” Laura daarentegen houdt naar eigen zeggen wel van de chaos die bijvoorbeeld in het centrum te vinden is. “Ik vind het leuk om een rondje te lopen en te kijken naar alles wat er gebeurt. Hier is dan, op een paar studenten na die op een creatieve manier hun inboedel verhuizen, niet zoveel te zien. Het gebied voelt wel wat afgelegen.” Zoë noemt het Utrecht Science Park sfeerloos. “En daar zou de komst van meer voorzieningen niet echt verandering in brengen. Wanneer er bijvoorbeeld meer kroegen zouden komen, zou ik daar geen gebruik van maken. Ik ben vanaf hier toch vrij snel in de binnenstad. Wel zou ik een winkel als de Primera, die hier overigens ooit zat, wel fijn vinden.”

Daarnaast zijn er nog een aantal punten die Laura, Zoë en Nienke willen aankaarten. Zo wordt sportcentrum Olympos als aanwinst gezien. Nienke: “Het is echt top. Ik hoef maar tien minuten te lopen om bij de sportschool te komen en die is nog goedkoop ook.” Ook Laura noemt Olympos ‘heel relaxt’. Zoë noemt de vele ov-verbindingen een pluspunt van het USP. Laura voelt zich veilig in het gebied. “Ik kom ’s nachts weleens alleen thuis en ik heb mij op die momenten nooit onveilig gevoeld.” Nienke vindt het fijn dat er veel groen in de omgeving is. “Daardoor kan ik lekker lopen in de natuur.” Zoë vindt het jammer dat er weinig contact is tussen de bewoners. “Iets dat je vaak wel in normale woonwijken ziet.” Ook noemt zij het gebrek aan parkeerplaatsen ‘een dingetje’. Laura zegt het tot slot leuk te vinden dat mensen spontaan aanbellen bij huizen als zij horen dat daar een feestje gaande is. “Al was dit voor corona gebruikelijker.”

Tekst loopt door onder afbeelding

2028

De ervaringen van Nienke, Zoë en Laura illustreren een beetje hoe wonen op het Utrecht Science Park eruitziet. Het is gebied in Utrecht met een uniek karakter dat wordt gedomineerd door studenten. Er zijn, net zoals op andere plekken in de stad, zaken die verbeterd kunnen worden, maar tegelijkertijd gaat er heel veel goed. Het enige waar iedereen het over eens lijkt te zijn, is dat er een tweede supermarkt moet komen. Uit het onderzoek van de universiteit bleek weliswaar dat er nu geen plek is voor een tweede winkel, maar later waarschijnlijk wel. Er zou namelijk een supermarkt kunnen komen in de toekomstige nieuwbouw, op de plek waar nu nog het Langeveldgebouw staat. De sloop van dat gebouw staat gepland in 2028. Laura, Zoë, Nienke en ook de rest van de huidige lichting studenten zullen hier echter geen profijt van hebben.