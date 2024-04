Woning bemachtigen blijft moeilijk in Utrecht: ‘De bestaande bouwmarkt is volledig oververhit’

Het woningaanbod in Utrecht blijft afnemen en de vraag blijft toenemen. Ook de prijzen van beschikbare woningen nemen toe. Dat blijkt uit de rapportage van Brecheisen Makelaars over het eerste kwartaal van 2024.

De bestaande bouwmarkt is oververhit volgens de makelaars van Brecheisen. Het blijft dus moeilijk voor zoekers om een woning te bemachtigen. ‘’Een evenwichtige markt lijkt voorlopig niet in zicht’’, concluderen zij.

Het aantal serieuze zoekers in de regio Utrecht blijft min of meer gelijk in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar, zo blijkt uit het rapport van Brecheisen. Ook de verdeling over verschillende woontypes en prijscategorieën verandert niet. Wel werd het zoekcriterium met 50.000 euro uitgebreid voor woningen en met 25.000 euro uitgebreid voor appartementen. Volgens Brecheisen komt dat vermoedelijk door stijgende lonen, verhoogde leencapaciteit en verduurzaming of een goed energielabel.

Utrecht

Brecheisen maakt in het rapport onderscheid tussen Vleuten/De Meern, Leidsche Rijn en de rest van Utrecht. In Utrecht kwam de daling van het aantal beschikbare koopwoningen tot stilstand. Ten opzichte van het vorige kwartaal nam het aanbod zelfs licht toe, met name bij tussenwoningen. De beschikbaarheid van hoekwoningen blijft echter dalen.

Deze stabilisatie heeft volgens de makelaars van Brecheisen echter voornamelijk te maken met de extreme stijging in Utrecht Noord. Daar nam het aanbod beschikbare woningen met 80 procent toe dit kwartaal. In Zuid, Centrum en West daalt het aanbod daarentegen nog steeds hard. In vergelijking met een jaar geleden is het aanbod beschikbare woningen in de stad dan ook nog altijd 35 procent lager.

Starters

Met name jonge ‘starters’ begeven zich op de woningmarkt sinds het begin van dit jaar in Utrecht. Zij hebben vooral belangstelling in 2- en 3-slaapkamer appartementen van circa 385.000 tot 445.000 euro.

De steeds groeiende groep in combinatie met de krappe markt zorgt er bovendien voor dat steeds meer starters gebruikmaken van een aankoopmakelaar. Ten opzichte van het vorige kwartaal hebben er 45 procent meer professioneel begeleide aankoopbezichtigingen plaatsgevonden. In vergelijking met een jaar geleden gaat het zelfs om een verschil van 87 procent. Dit leidt opnieuw tot het veelvuldig voorkomen van overbiedingen.

Vleuten/De Meern en Leidsche Rijn

Ook in Vleuten/De Meern en Leidsche Rijn is een dalend woningaanbod te zien. Volgens Brecheisen gaat het in deze gebieden zelfs om het laagste woningaanbod in jaren. In Vleuten/De Meern krimpt het aanbod met 25 procent in vergelijking met het jaar ervoor en in Leidsche Rijn gaat het om een daling van 40 procent. Het aanbod in het eerste kwartaal van 2024 in Vleuten/De Meern is daarentegen nagenoeg gelijk gebleven aan het vierde kwartaal van 2023. In Leidsche Rijn is een lichte stijging van 23 woningen te zien.

Vooral jonge gezinnen zijn op zoek naar een woning in dit gebied. Zij zoeken vooral goed onderhouden, mooi afgewerkte en energiezuinige gezinswoningen met 4 tot 5 slaapkamers van circa 575.000 tot 700.000 euro.