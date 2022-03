Woning in Utrecht staat vol rook terwijl bewoner thuis is

Een buurtbewoner zag zondagochtend rook komen uit een woning aan de Kozakkenweg in Utrecht. Toen de hulpdiensten waren gearriveerd bleek het huis inderdaad vol rook te staan en nadat de deur was geforceerd werd de bewoner aangetroffen.

De buurtbewoner die de rook uit de woning zag komen alarmeerde de hulpdiensten. Dit gebeurde zondagochtend rond 11.10 uur. De politie laat via sociale media weten dat in eerste instantie niet direct te zien was dat er rook uit het huis kwam.

Maar de omwonende bleek wel degelijk gelijk te hebben, want de woning stond volgens de politie vol met rook. Om te controleren of er mensen in het huis aanwezig waren werd aangebeld, maar hier werd niet op gereageerd.

Geforceerd

Daarna werd de deur geforceerd en is de politie samen met de brandweer naar binnen gegaan. “De bewoner werd binnen aangetroffen. Vanwege het mogelijk inademen van rook, is de bewoner onderzocht door het ambulancepersoneel”, aldus de politie.

De redenen waarom het huis vol rook stond en de bewoner zelf geen alarm heeft geslagen zijn niet bekend.

