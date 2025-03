Woning slecht geïsoleerd? Gemeente breidt subsidie uit en stelt 500.000 euro beschikbaar voor Utrechters

Er komen meer Utrechters in aanmerking voor een subsidie om hun woning beter te isoleren. De gemeente Utrecht heeft namelijk de regeling uitgebreid en stelt 500.000 euro beschikbaar.

De gemeente heeft een aantal dingen aangepast. Zo komen er nu meer woningen in aanmerking voor deze isolatiesubsidie. Ook zijn de voorwaarden voor het vervangen van glas versoepeld.

Vanaf 1 maart kunnen Utrechters de subsidie aanvragen. Ze krijgen dan 750 euro per genomen maatregel om hun huis beter te isoleren. Per woning is er maximaal 1500 euro beschikbaar. Deze subsidie staat los van de extra subsidie die huishoudens met een laag inkomen kunnen aanvragen.

Voorwaarden checken

Er zijn een aantal voorwaarden, die allemaal hier te lezen zijn. Ook kan men van tevoren een check doen om te controleren of de woning in aanmerking komt.

Een paar voorbeelden: de regeling is voor slecht geïsoleerde woningen. Dat betekent dat een woning energielabel D of slechter heeft. Of als er nog minimaal twee dingen slecht zijn geïsoleerd, zoals de gevel, de vloer, het dak en de ramen en deuren.

Daarnaast mag de woning maximaal een WOZ-waarde hebben van 488.000 euro. Ook kan de subsidie pas aangevraagd worden na het uitvoeren van de isolatiemaatregelen. Maar mocht iemand dat bedrag niet kunnen voorschieten, kan er volgens de gemeente mogelijk wat geregeld worden.