Woningcorporatie Bo-Ex zet extra beveiliging in bij flat aan Hanoidreef in Utrecht waar brand woedde in containerruimte

Woningcorporatie Bo-Ex heeft na de brand in een flat aan de Hanoidreef in de Utrechtse wijk Overvecht extra beveiliging ingezet bij het flatgebouw. In de flat woedde vorige maand brand in een containerruimte. Dertig woningen moesten ontruimd worden en één bewoner moest naar het ziekenhuis.

De brand in de flat was in de nacht van zondag 18 op maandag 19 juni. Dertig woningen moesten worden ontruimd. De brandweer kon het vuur snel blussen, waardoor de brand niet is overgeslagen naar woningen. Wel liepen de portiek, de liftschacht en het trappenhuis rookschade op. Enkele bewoners zijn behandeld omdat zij rook hadden ingeademd. Eén bewoner moest na het inademen van rook worden opgenomen in het ziekenhuis. “Zij is inmiddels weer thuis en herstelt van de gevolgen”, aldus Bo-Ex, de eigenaar van de flat.

Bo-Ex zegt de veiligheid van haar huurders ‘heel erg belangrijk’ te vinden. De afgelopen weken is daarom ’s avonds en ’s nachts extra beveiliging ingezet bij de flat. Ook de politie zou hebben aangegeven de buurt extra in de gaten te houden. Bo-Ex is ook met bewoners in gesprek gegaan om hun verhaal aan te horen en er is een spreekuur gehouden waar ook Slachtofferhulp aanwezig was. “Daags na de brand is Bo-Ex ook samen met burgemeester Dijksma bij de bewoners langs geweest om hun verhaal aan te horen. De belangstelling werd erg gewaardeerd door de getroffen bewoners”, aldus de woningcorporatie.

Herstelwerkzaamheden

Hoewel de brand dus niet is overgeslagen naar woningen, zijn er wel veel herstelwerkzaamheden nodig. Kort na de brand zijn de portiek, de liftdeuren en het trappenhuis schoongemaakt. Bewoners hebben daarnaast speciale geurapparaten gekregen die de rook laten verdwijnen. Ook zijn waar dat nodig was nieuwe deuren geplaatst en sloten en sleutels vervangen. De lift in de portiek waar brand was, is door de rookschade niet meer te repareren. Bo-Ex heeft daar daarom een nood-personenlift geplaatst.

Bo-Ex heeft verder besloten om een deel van de renovatiewerkzaamheden die voor het najaar op de planning stonden naar voren te halen. Zo zijn de uitgebrande vuilcontainerruimte en de trappenhuiskozijnen inmiddels gesloopt, is asbest gesaneerd en zijn de gevels dichtgezet met houten platen.