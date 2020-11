Woningcorporatie Mitros neemt Utrechtse appartementen over van Mooiland

De woningcorporatie Mitros neemt huurwoningen over van woningcorporatie Mooiland. Het gaat om 18 appartementen in Utrecht en nog 187 woningen en appartementen in Vleuten en Nieuwegein.

Mooiland verkoopt de huurwoningen, want de woningcorporatie trekt zich terug uit gemeenten buiten hun kerngebied. Dat gebied ligt in Noordoost-Brabant en rond Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. De corporatie verwacht dat Mitros met hun netwerk in Utrecht meer kunnen betekenen voor de huurders in de omgeving van Utrecht.

Verkoop

Mitros is een ‘logische partner’ voor de overname: de woningcorporatie verhuurt nu al ruim 28.000 woningen in Utrecht en Nieuwegein. Anne Wilbers, bestuurder van Mooiland vertelt: “Wij wilden de woningen die wij verkopen in de gemeente Utrecht en Nieuwegein graag behouden voor de doelgroep in de sociale huursector. Wij zijn blij met de verkoop aan Mitros, als regionaal verankerde organisatie. Zij weet wat er leeft en speelt in de wijken. Dat is voor ons een belangrijke overweging bij de verkoop.”

‘Drie keer goed nieuws’

Henk Peter Kip, directeur-bestuurder Mitros, licht de aankoop toe: “Deze overname is drie keer goed nieuws. Allereerst houden we de woningen voor de sociale huursector beschikbaar. We helpen Mooiland bij de concentratie van woningen in haar kerngebied Noord-Brabant. En wij als Mitros voegen bezit toe, zodat we meer huurders kunnen helpen aan een goede woning.”

Mooiland en Mitros werken samen aan het verkoopproces en het proces van de overdracht. Alle huurders van de betreffende woningen van Mooiland zijn door middel van een brief op de hoogte gebracht van de overname.