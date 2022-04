Woningen aan Kasaidreef in Utrechtse wijk Overvecht ontruimd vanwege gaslek

Aan de Kasaidreef in de Utrechtse wijk Overvecht is donderdagochtend een gasleiding in de kelderboxen van een gebouw kapotgegaan. Er kwam gas vrij en verschillende woningen in de straat zijn ontruimd.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) meldt dat de huisnummer 175 tot en met 231 ontruimd zijn. De brandweer en Stedin zijn ter plaatse. De gasleiding is weer gesloten, dus er komt momenteel geen gas meer vrij, aldus VRU. Met ventilatoren wordt nu geprobeerd om het gas uit de kelderboxen te krijgen.

De geëvacueerden worden volgens de VRU met een bus naar een warme plek gebracht. De bus staat op de Kipspringerdreef bij de kerk.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.