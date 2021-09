Woningen en winkelcentrum ontruimd vanwege gaslek aan de Utrechtse Obbinklaan

Aan de Obbinklaan in Utrecht zijn een aantal woningen en winkelcentrum De Gaard ontruimd. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht is sprake van een gaslek.

De melding van het gaslek kwam rond 16.30 uur binnen. De straat is met linten afgezet. De ontruiming van de woningen en het winkelcentrum is uit voorzorg, laat de veiligheidsregio weten.

Over de oorzaak van het lek is nog niks bekend. De brandweer en politie zijn ter plaatse. Ook Stedin is aanwezig om onderzoek te doen.