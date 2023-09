Woningen in Utrechtse wijk Overvecht tijdelijk ontruimd na vondst van verdacht pakketje

Vanwege de vondst van een verdacht pakketje waren woensdagochtend meerdere appartementen in de Utrechtse wijk Overvecht ontruimd. Inmiddels is de situatie volgens de politie weer ‘terug naar normaal’ en kunnen de bewoners weer terug naar hun huis.



Rond 09.00 uur liet de politie via sociale media weten dat er een verdacht pakketje was gevonden en dat uit voorzorg woningen aan de Boliviadreef werden ontruimd. Wat er precies was gevonden is niet bekend.

Het leek erop dat het verdachte pakketje in de flat aan de Boliviadreef lag. In de ochtend was namelijk te zien dat twee medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, gekleed in een bompak, naar binnen gingen.

Een deel van de Boliviadreef en de naastgelegen Bogotadreef waren afgezet. Naast de politie en EOD, waren ook de brandweer en een ambulance aanwezig. Rond 10.00 uur liet de politie weten dat de bewoners weer terug konden naar hun huis.