Woningen Tussen de Rails in Utrecht tot twee jaar later opgeleverd

De oplevering van de 450 tijdelijke woningen die op de locatie Tussen de Rails in Lunetten moeten komen, is uitgesteld met één tot twee jaar. Hoewel de woningen eigenlijk eind 2025 gereed moesten zijn, zorgt onder meer de aanwezigheid van konijnen voor vertraging.

Het gebied rond station Lunetten is in de toekomst bestemd voor een nieuw centrum met woningen, kantoren, winkels en andere voorzieningen. Maar tot die tijd wil de gemeente hier tijdelijke woningen neerzetten.

In 2023 presenteerde de gemeente het eerste plan voor de ontwikkeling van de driehoek tussen twee treinsporen in Lunetten en de A27. Aanvankelijk was de verwachting dat de woningen in 2024 opgeleverd zouden zijn. Deze planning werd eerder met een jaar opgeschoven en daar komt nu nog wat tijd bovenop.

Konijnen

Een belangrijke reden voor de vertraging is het broedseizoen van beschermde diersoorten. Op 1 september 2024 heeft de Provincie Utrecht een wet aangenomen die konijnen, hazen en kleine marterachtigen beschermt.

In het gebied Tussen de Rails zijn onder andere de ringslag, bunzing, wezel en het konijn aangetroffen tijdens het ecologisch onderzoek. “Bij de realisatie van Tussen de Rails dient daarom rekening gehouden te worden met het broedseizoen en meest kwetsbare perioden van deze diersoorten”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Dit betekent concreet dat bouwwerkzaamheden alleen in oktober mogen starten en dat compensatie voor het verlies van hun leefgebied vooraf moet plaatsvinden.

Leveringsproblemen

Naast ecologische factoren speelt ook het aantal woningen een rol volgens de gemeente. Dit zorgt voor uitdagingen bij de levering van materialen, de productie en de logistiek.

Deze factoren leiden tot een vertraging tot eind 2026 en mogelijk zelfs eind 2027.

Tijdelijke woningen

Dit is niet de eerste keer dat de oplevering van tijdelijke woningen in Utrecht vertraging oploopt. Eerder ondervond onder meer het project aan de Pagelaan soortgelijke problemen.

De ambities in Utrecht waren om 1000 tijdelijke woningen te bouwen per jaar in 2023, 2024 en 2025. Dat aantal werd tussendoor naar beneden geschroefd, met de verwachting dat er in totaal maximaal 1050 tijdelijke huizen komen tot 2026.