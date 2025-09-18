Woningoverval in Mimosastraat, daders nog onbekend

In de Utrechtse wijk Ondiep aan de Mimosastraat is woensdagmiddag een woning overvallen. Vier personen drongen ‘s middags de woning binnen. De politie is nog steeds op zoek naar de daders.

Rond half 12 werd er aangebeld bij de woning. Wanneer de eigenaar van de woning de deur opende, stonden er twee overvallers de verdachte op te wachten. Het slachtoffer werd geduwd en bedreigd met een wapen. Vermoedelijk kwamen er daarna nog twee overvallers bij, waarna ze langere tijd op zoek zijn gegaan naar waardevolle spullen in het huis.

Tijdens de overval is er niemand gewond geraakt. Wel hebben de verdachten geld en sieraden buitgemaakt. De verdachten droegen zwarte kleding, bivakmutsen – of andere zwarte gezichtsbedekking – en handschoenen.

Het onderzoek naar het incident loopt nog. De politie roept mensen dan ook op om camerabeelden, van bijvoorbeeld een deurbelcamera of auto, te checken.