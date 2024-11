In Zuilen is vannacht een woning overvallen. Volgens de politie gebeurde het rond 05:15 in de Cornelis Roobolstraat. Er zijn mogelijk meerdere verdachten bij de overval betrokken. Er wordt naar de verdachte(n) gezocht.

De politie is bezig met onderzoek en kan daar verder nog niets over zeggen. Ook is er niet bekend of er iets buit is gemaakt.