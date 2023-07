Woonin en Portaal krijgen 2 miljoen euro om 140 sociale huurwoningen in Utrecht energiezuiniger te maken

De woningcorporaties Portaal en Woonin krijgen allebei zo’n 1 miljoen euro om ongeveer 140 sociale huurwoningen in Utrecht energiezuiniger te maken. Daarnaast krijgen nog twee duurzaamheidsprojecten uit de stad geld uit Europa.

In verschillende wijken gaan Woonin en Portaal sociale huurwoningen renoveren. Ieder krijgen ze ongeveer een miljoen vanuit een Europese subsidie om dit te bekostigen. Na de renovatie moeten de huizen energiezuiniger zijn. Volgens de gemeente wordt het daardoor ook comfortabeler en gezonder voor de bewoners.

Daarnaast wordt uit de Europese pot 525.000 euro besteedt aan vouchers voor mkb’ers die kunnen worden ingewisseld voor verschillende maatregelen op het gebied van energiebesparing. Voorbeelden zijn een energiescan, ramen isoleren, elektrische infraroodpanelen, duurzame terrasverwarming voor horeca of een warmtepomp. Mkb’ers kunnen zelf een voucher aanvragen.

2050

Tot slot wordt geld gegeven aan het programma Kansen voor West. Dit zijn projecten die helpen bij de overgang naar een volledig circulaire en klimaatneutrale economie. Utrecht werkt hierin samen met de vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de andere drie grootste steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

“We hebben grote doelen in Utrecht als het op verduurzaming en hergebruik aankomt, zoals dat we een volledig circulaire gemeente willen zijn in 2050”, zegt wethouder Susanne Schilderman. “Die doelen zouden we nooit kunnen halen zonder dit soort initiatieven. Fantastisch dat deze initiatieven er zijn, en nog mooier dat ook Europa ze financieel ondersteunt. Samen werken we toe naar een economie waarin we in de breedst mogelijke zin op waarde schatten wat we hebben en dat zo goed mogelijk hergebruiken”.